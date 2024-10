video suggerito

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hot al GF spagnolo, frasi bollenti: l'ex velina in evidente imbarazzo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non resistono alle tentazioni nella casa del Gran Hermano e nelle ultime ore si sono lasciati andare a confessioni a dir poco spinte. Davanti alle telecamere del Grande Fratello spagnolo il modello le ha trasferito la sua eccitazione mettendola in imbarazzo. Ignaro Javier nel reality italiano, pensa ancora di potersi riavvicinare a lei.

A cura di Gaia Martino

Pochi giorni al Gran Hermano sono bastati a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta per diventare i protagonisti indiscussi di un amore molto passionale e tanto criticato. I fan su X accusano entrambi di aver preso in giro Helena Prestess e Javier Martinez, illusi e poi dimenticati. Nella casa del GF spagnolo Shaila e Lorenzo, lontani dai loro inquilini, non hanno più nascosto il loro desiderio di stare insieme: si sono lasciati andare davanti alle telecamere con scambi di baci, abbracci, notti di passione e anche frasi piuttosto piccanti. Nelle ultime ore, nella zona della piscina al coperto, Lorenzo Spolverato ha confessato alla sua fiamma di eccitarsi ogni volta che la guarda.

La frase piccante di Lorenzo Spolverato e la reazione di Shaila Gatta

I due concorrenti del GF, ora in trasferta, si stavano abbracciando per terra, sul bordo della piscina del Gran Hermano, quando Lorenzo Spolverato ha ammesso a Shaila Gatta di essere particolarmente eccitato: "Quando ti guardo non hai idea dove te lo ficcherei". L'ex velina ha prima riso, poi ha guardato le telecamere nel totale imbarazzo, mettendosi una mano sulla fronte. Poco dopo, si è avvicinata al suo orecchio per sussurrargli: "Non puoi capire come sto qua sotto".

Le false speranze di Javier Martinez

Nel frattempo, nella casa di Cinecittà Javier Martinez spera di potersi avvicinare nuovamente a Shaila Gatta per la quale prova dei sentimenti. Il pallavolista non sa del viaggio dell'ex velina con Lorenzo Spolverato, né della loro vicinanza. Pamela Petrarolo gli ha dato false speranze commentando così la sua situazione: "Questa settimana per te potrebbe essere decisiva, anche per fare in modo di potersi fidare di nuovo di lei. Metti caso che sta con Lollo, ha fatto una settimana nella quale non è successo niente. Magari Lollo è diventato il suo confidente, magari lei ha capito che gli manchi". Javier ha allora dichiarato: "A me manca, non c'è una sera in cui penso a come sistemare la situazione. Vorrei che lei tornasse dicendomi che ha capito ciò che ha perso"