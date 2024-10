video suggerito

Shaila e Lorenzo rientrano dal GF spagnolo: la decisione sui concorrenti in trasferta e la sorpresa di Maica Fonti vicine al Grande Fratello fanno sapere a Fanpage.it che i concorrenti del reality di Signorini scopriranno del viaggio di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano nella puntata di lunedì 28 ottobre, quando entrambi faranno rientro nella casa di Cinecittà. Maica Benedicto, dispiaciuta per la fuga nella notte, potrà salutare i concorrenti con un collegamento.

A cura di Gaia Martino

Maica Benedicto ha già lasciato la casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini a differenza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ancora inquilini del reality spagnolo grazie al quale hanno avuto modo di far esplodere il loro amore. Nelle ultime ore sono tanti i dubbi sollevati dai telespettatori su X che si interrogano su quando i due concorrenti italiani lasceranno Madrid e su quali saranno le modalità di rientro nella casa di Cinecittà. I concorrenti del reality di Signorini non sono a conoscenza del loro viaggio al Gran Hermano: una fonte vicina al programma fa sapere a Fanpage.it che lo scopriranno direttamente nella prossima puntata di lunedì 28 ottobre, quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato faranno rientro in Casa.

Il rientro di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF italiano e l'addio di Maica Benedicto

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato faranno rientro nella casa di Cinecittà, al GF italiano, nella puntata di lunedì 28 ottobre. Fonti vicine al programma fanno sapere a Fanpage.it che non è stato pianificato un collegamento con la casa del Grande Fratello (a differenza di quanto accaduto con Maica Benedicto che ha rivisto in video i suoi "ex" inquilini) perché i concorrenti non sono a conoscenza del loro breve viaggio. Lo scopriranno in puntata, in diretta, quando entrambi varcheranno nuovamente la porta rossa italiana. L'unico collegamento programmato è quello tra Maica Benedicto e gli inquilini italiani: la concorrente spagnola è andata via nella notte, senza salutare i nuovi "amici" e senza svelare loro il motivo del suo addio. Si sarebbe dispiaciuta per l'accaduto e, per questo motivo, potrà salutarli da remoto.

Come seguire Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano

Non è possibile per i telespettatori italiani seguire la diretta del Gran Hermano su Telecinco, per questo motivo i fan dei "Shailenzo", così come è stata soprannominata la ship, dovranno accontentarsi dei video che circolano sui social che li vedono protagonisti, resi virali dai telespettatori spagnoli. Nei daytime del reality italiano, ad ogni modo, sono già stati dedicati alcuni blocchi ai due concorrenti volati a Madrid per vivere per qualche giorno nella casa del Gran Hermano.