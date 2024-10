video suggerito

Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello: c’è chi spera che Shaila e Lorenzo restino in Spagna Si è interrotta l’esperienza di Maica Benedicto nel Grande Fratello. La concorrente è tornata in Spagna dove proseguirà il suo percorso al Gran Hermano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello per tornare in Spagna dove proseguirà la sua partecipazione al Gran Hermano. La concorrente, protagonista dello scambio tra l'edizione italiana e l'edizione spagnola del reality, è riuscita a conquistare gli spettatori che hanno accolto con dispiacere la notizia che la sua esperienza in Italia sia già finita.

Maica Benedicto è tornata al Gran Hermano

Maica Benedicto è stata molto apprezzata dal pubblico italiano. Gli spettatori ne hanno riconosciuto la dolcezza, la simpatia e la volontà di dare una mano ai gieffini rendendosi utile. Il suo amore per la pulizia, poi, l'ha fatta entrare ancora di più nel cuore degli appassionati del reality. Da quando ha attraversato la porta rossa, in tanti hanno chiesto che restasse nella nostra edizione, lasciando in Spagna Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i concorrenti spagnoli non credono al loro amore

La dichiarazione d'amore improvvisa tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non ha convinto né gli spettatori italiani, né i concorrenti del Gran Hermano. In Italia in molti hanno visto nel loro comportamento una sorta di farsa, mentre nel reality spagnolo alcuni concorrenti hanno commentato: "Hanno un copione". Sui social, fiumi di commenti di spettatori che chiedono all'edizione spagnola del Grande Fratello di trattenere i concorrenti nostrani nella loro edizione. Tra i commenti al post che annuncia il ritorno di Maica in Spagna si legge:

Era troppo apprezzata dal pubblico. Stava rovinando la telenovela tra i due personaggi pietosi/ Dopo nemmeno due giorni? Ci meritavamo una Maica al posto di quei due/ Questi due mandano a casa messaggi sbagliati per i giovani. Amore con il primo che capita, quando si vuole, usa e getta/ Non può restare? È migliore di quei due falsi in Spagna. Possono restare lì. Torneranno i più odiati della storia del Grande Fratello/ Per il bene di Javier lasciate Shaila in Spagna, Grazie.