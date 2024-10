video suggerito

Ilaria Clemente e la scoperta della gravidanza al GF: “Non me lo aspettavo, ho pianto davanti al test” Intervistata da Chi, Ilaria Clemente ha raccontato come ha scoperto di essere incinta, notizia che ha poi dato in diretta al Grande Fratello. “Quella mattina mi stavo lavando i denti, mi chiamano in confessionale e capisco che il test era positivo”. La concorrente e il fidanzato non se lo aspettavano , ma sono felici della bella notizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 3 ottobre, Ilaria Clemente ha confermato di essere incinta. La concorrente ha lasciato definitivamente il reality dopo aver scoperto di essere in dolce attesa ed è rientrata in Casa per dare la bella notizia agli inquilini: "Diventerete zii". Intervistata dal settimanale Chi, ha svelato il momento in cui ha scoperto che presto sarebbe diventata mamma.

La scoperta della gravidanza durante il GF

Ilaria Clemente si trovava nella Casa quando è stata chiamata in confessionale. La ragazza aveva fatto un test di gravidanza dopo un ritardo con il ciclo, che ha dato esito positivo: "Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce ‘Ila in confessionale' a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po' intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di "sì" con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo". Subito dopo, la concorrente ha chiesto di poter parlare al telefono con l'amica Lucilla che, a sua volta, ha avvisato Daniele, fidanzato di Ilaria. "A dir il vero la notizia gliel'ha data lei! Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele. Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto", ha scherzato.

La storia d'amore con il fidanzato Daniele

Quello tra Daniele e Ilaria Clemente è un amore nato solo da qualche mese. Tra loro è stato un colpo di fulmine, tanto che la ragazza ha subito capito che sarebbe stato quello giusto. "Nonostante abbia 27 anni è molto uomo e questa cosa l'ho avvertita subito, appena l'ho conosciuto, per questo mi sono innamorata di lui", ha raccontato la ragazza. Nessuno dei due si aspettava l'arrivo di un bambino, ma entrambi l'hanno accolto con gioia. Il ragazzo non ha i social e si hanno pochissime informazioni sul suo conto, come ha spiegato l'ex concorrente: "Ha 27 anni, è cresciuto a Roma nel quartiere di Centocelle, e lavora in un'agenzia che fa contratti assicurativi. Ha una vita normalissima e non ama i riflettori!".