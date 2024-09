Yulia Bruschi al GF dopo Love Island: è l’ex di Manuel Pirelli, futuro sposo di Alex Migliorini

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Yulia Naomi Bruschi è tra i concorrenti del Grande Fratello 2024. Nata a Cuba 26 anni fa, fa parte dello schieramento nip del programma condotto da Alfonso Signorini. La ragazza, però, ha già avuto un'esperienza televisiva: nel 2021 partecipò a Love Island, reality al tempo condotto da Giulia De Lellis e in onda su Discovery +, nel corso del quale iniziò una storia con Manuel Pirelli, che nel programma si distinse per la personalità forte e solare. Lo scorso anno, Pirelli ha fatto coming out rendendo pubblica la sua relazione con Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne. I due stanno insieme dal 2023 e a breve convoleranno a nozze.

La storia tra Yulia Bruschi e Manuel Pirelli a Love Island

Love Island, andato in onda nel 2021, prevedeva la partecipazione di ragazzi e ragazze single pronti a mettersi in gioco per trovare l'amore. E fu proprio questo che spinse Yulia Bruschi ad avvicinarsi a Manuel: tra i due si creò una forte complicità che li portò a decidere di lasciare insieme il programma. La storia tra i due, però, durò poco a riflettori spenti e qualche tempo dopo il napoletano fece coming out, ufficializzando con un post su Instagram la storia con Alex Migliorini. All'interno del reality, Yulia aveva spesso mostrato una forte gelosia nei suoi confronti, cosa che li portò ad avere discussioni in più di un'occasione. Uno dei pretesti fu l'ingresso della single Lucrezia Mangilli. Manuel, infatti, aveva spesso espresso la sua preferenza estetica verso le bionde e l'ex Miss Italia sembrava rispecchiare perfettamente i suoi canoni. Questo, però, porto in crisi Yulia.

"Lui è il classico napoletano tarantello, io di lui non mi fiderò mai – aveva confessato alle altre partecipanti tra le lacrime – La gelosia è un lato di me che mi fa stare male perché non mi piace essere così aggressiva. Non mi piace sentirmi insicura". Nel corso dell'esperienza a Love Island, Yulia aveva stretto anche con un altro ragazzo: Cesare Pontigia, che dopo il coming out di Manuel non si disse particolarmente sorpreso della notizia: "Qualche dubbio ci era sorto durante il programma, nulla di eclatante, diciamo qualche discorso un po’ ambiguo ma, almeno per me, i dubbi erano stati fugati dal fatto che fosse appunto a fare un programma tv per etero. Detto questo son contento che si sia levato questo peso, lo vedo finalmente felice ed è questo l’importante”.

Manuel Pirelli e Yulia Bruschi insieme a Love Island

Il coming out di Manuel Pirelli e l'amore per Alex Migliorini

Al momento del coming out, Pirelli ammise di aver capito il suo reale orientamento sessuale già durante il format televisivo, durante il quale raccontò di non essersi mai innamorato davvero di una donna. Poi, la decisione di condividere sui social i suoi sentimenti verso l'ex tronista veronese: "Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo e molti oggi mi accusano di aver preso in giro delle persone e pretendono delle scuse. Ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso", disse. Dopo un periodo di isolamento, spiegò, anche grazie alla conoscenza di Migliorini, decise di uscire allo scoperto e vivere il suo amore alla luce del sole. "Innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo, mi ha rubato cuore e mente". Poco più di un mese fa, i due hanno annunciato la loro volontà di sposarsi.