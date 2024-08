video suggerito

L'ex tronista Alex Migliorini sposerà Manuel Pirelli: "Hai stravolto la tua vita per me" Alex Migliorini con un post su Instagram ha annunciato che presto sposerà il fidanzato Manuel Pirelli. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l'amore tra le braccia del volto di Love Island Italia, reality al quale ha partecipato nel 2021, dopo il matrimonio naufragato con il precedente compagno.

A cura di Gaia Martino

Con un post pubblicato su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini ha annunciato che presto sposerà il fidanzato Manuel Pirelli, ex volto di Love Island Italia. Insieme dal 2023, nel gennaio dello scorso anno Alex Migliorini raccontò che il suo precedente matrimonio era giunto al capolinea, "ho anche conosciuto un'altra persona", spiegò. Pochi mesi dopo uscì allo scoperto con l'ex concorrente del reality condotto da Giulia De Lellis e oggi, a distanza di un anno, è pronto a sposarlo. Su Instagram le immagini della loro vacanza e il racconto del loro amore.

Le parole di Alex Migliorini

"Ed eccoci qui con questi scatti che racchiudono questa vacanza magica. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo fatto dei passi molto importanti, soprattutto tu che hai stravolto completamente la tua vita e lasciato tutto per trasferirti a Milano per me". Così comincia il racconto di Alex Migliorini che su Instagram, a corredo di alcune immagini con il fidanzato Manuel Pirelli, ha annunciato le loro future nozze. "Ci siamo innamorati così presto ed il legame tra noi è stato molto forte sin da subito. Mi hai sempre lanciato la battuta del matrimonio ma io un po’ per paura del mio passato, ho sempre sviato l’argomento anche perché, lo sai, pensavo che fosse troppo presto" ha continuato. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infine concluso: "Ho addirittura pensato di non pubblicare nemmeno questi scatti ma poi mi sono detto: Perché devo avere paura del giudizio o del pensiero della gente? È un crimine essere felice? O mostrare la propria felicità?. E quindi vi dico che amo follemente questo ragazzo e che me lo voglio sposare".

Il coming out di Manuel Pirelli e l'amore per Alex Migliorini

Manuel Pirelli partecipò a Love Island Italia nel 2021 per cercare una fidanzata, e nel corso del programma raccontò di non essersi mai innamorato sul serio di una donna. Più di un anno fa ha deciso di esporsi sui social per raccontare del suo coming out: "Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo e molti oggi mi accusano di aver preso in giro delle persone e pretendono delle scuse. Ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso", disse. Dopo un periodo di isolamento, spiegò, anche grazie alla conoscenza di Alex Migliorini, decise di uscire allo scoperto e vivere il suo amore alla luce del sole. "Innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo, mi ha rubato cuore e mente", le parole.