Manuel Pirelli e l’amore per Alex Migliorini, l’amico: “Ho sempre avuto dubbi sul suo orientamento” Di recente Pirelli si è esposto con un coming out sui social rivelando la sua storia d’amore con l’ex tronista Alex Migliorini. “Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo, dovrei chiedere scusa a me stesso”. L’ex collega di Love Island: “Lo vedo finalmente felice, questo è l’importante”.

A cura di Giulia Turco

Manuel Pirelli è felicemente innamorato di Alex Migliorini e, dopo il suo recente coming out sui social, non ha più paura di doverlo nascondere a nessuno. “Innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo, mi ha rubato cuore e mente”, ha raccontato sui social dell’ex tronista di Uomini e Donne, di recente tornato single dopo un matrimonio finito. Ora è pronto a godersi a pieno questa nuova pagina rosa della sua vita.

Il bacio a Love Island e i dubbi di Cesare Pontigia

Sul caso è intervenuto Cesare Pontigia, modello ed ex volto televisivo che ha condiviso con Pirelli l’esperienza a Love Island Italia, il reality di Discovery andato in onda nel 2021. Ai tempi Manuel non aveva ancora rivelato la sua omosessualità. “Qualche dubbio ci era sorto durante il programma”, spiega Pontigia ai microfoni di Biccy. “Nulla di eclatante, diciamo qualche discorso un po’ ambiguo, ma almeno per me i dubbi erano stati fugati dal fatto che stesse partecipando ad un programma per etero”, continua il modello, con il quale per via di un gioco penitenza Pirelli si era scambiato anche un bacio sulle labbra. “Detto questo, sono contento che si sia levato questo peso, lo vedo finalmente felice ed è questo l’importante”.

Il coming out e l'amore per Alex Migliorini

Di recente sui Manuel Pirelli ha deciso di esporsi sui social per raccontare di più del suo coming out, arrivato dopo parecchio tempo. “Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo e molti oggi mi accusano di aver preso in giro delle persone e pretendono delle scuse”, ha spiegato. “Ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso, per non aver avuto la forza e il coraggio di essere davvero chi sono e per aver maltrattato il vero Manuel per troppo tempo, costringendomi a vestire i panni di una persona che oggi mi sembra un estraneo”. L’ex concorrente di Love Island ha spiegato che dopo un periodo di isolamento e, anche grazie al nuovo amore, ha deciso di uscire allo scoperto.