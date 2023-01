Alex Migliorini è di nuovo single dopo due anni dal matrimonio: “Ho conosciuto un’altra persona” Ex volto del trono gay di Uomini e Donne, Alex Migliorini aveva fatto la sua romantica proposta di matrimonio al compagno Puggy nel 2020. Tra loro però le distanze per via della carriera sarebbero state incolmabili e oggi Migliorini avrebbe già archiviato ampiamente le nozze.

A cura di Giulia Turco

Alex Migliorini è tornato single. Appena due anni prima l’ex protagonista del trono gay di Uomini e Donne chiedeva la mano al suo compagno. Sembrava una favola d’amore, ma ben presto il sogno è sfumato e oggi Migliorini si è rimesso in gioco. Non ha mai smesso però di credere nell’amore.

La confessione di Alex Migliorini

A mettere in chiaro la sua situazione sentimentale è lo stesso Alex che, via social, ha voluto rendere partecipi i suoi follower su quanto è successo nella sua vita negli ultimi tempi. "Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo cosi tanto tempo mi sembra corretto dirvi quello che è successo. La verità è che con lui è finita già da tempo. Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare una futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione", ha spiegato l'ex volto di Uomini e Donne.

Pur avendo provato a far funzionare il matrimonio, le cose avrebbero preso una piega complessa. "Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme". Oggi è pronto ad innamorarsi di nuovo, anzi, il matrimonio è già una questione archiviata.

Qualche tempo fa ho anche conosciuto un’altra persona, ho provato a dare una possibilità anche a questa storia ma purtroppo non è andata bene. – ha continuato Alex Migliorini – Non smetterò mai di credere nell’amore ma credo sia soprattutto importante amare noi stessi, costruire il proprio futuro ed investire tempo, risorse ed energie per crescere ed ottenere il massimo da noi stessi anche per scoprire cos’ha di bello la vita in serbo.

La proposta di matrimonio nel 2020 e l'amore a distanza

La romantica proposta di matrimonio è arrivata nel 2020 in uno scenario da sogno, sul lago di Braies sulle Dolomiti. Un gesto d’amore importante che però non avrebbe colmato le distanze che c’erano tra lui e il compagno. Si trattava infatti di un legame a distanza per via del lavoro, che spesso aveva portato il compagno Migliorini, architetto, a viaggiare all'estero.