Iago Garcia è single dopo la storia con Eleonora Puglia: la vita privata del concorrente al Grande Fratello Iago Garcia è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024. L’attore spagnolo è stato fidanzato per circa 7 anni con l’attrice e modella Eleonora Puglia. La loro storia è finita nel 2022 e da allora, stando a quanto racconta sui social, sarebbe single e pronto a rimettersi in gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Iago Garcia è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024. L'attore spagnolo, 45 anni, si è fatto conoscere in Italia grazie ai suoi ruoli nelle soap Il Segreto e Una Vita e alla vittoria di Ballando con le Stelle nel 2016. Per quanto riguarda la sua vita privaita, per diversi anni è stato fidanzato con una ragazza italiana, Eleonora Puglia. La loro storia d'amore è finita nel 2022 e da allora l'attore sarebbe single.

La storia d’amore tra Iago Garcia ed Eleonora Puglia

L'interprete di Olmo Mesia ne Il Segreto è stato fidanzato per circa 7 anni con Eleonora Puglia, attrice e modella di 17 anni più piccola. I due sono stati paparazzati per la prima volta insieme nel 2015 dal settimanale Nuovo, che li ha immortalati mentre si scambiavano romantici baci e carezze per le strade di Roma. Per stare vicino alla fidanzata, Garcia aveva lasciato la Spagna e si era trasferito in Italia. La rottura era stata annunciata circa 10 mesi dopo, quando Puglia aveva visto alcune foto dell'ormai ex con un'altra donna e aveva specificato che non c'era stato nessun tradimento.

Iago Garcia al Grande Fratello da single

L'attore spagnolo, seguito su Instagram da oltre 7mila follower, è pronto a rimettersi in gioco nella casa del Grande Fratello. Dopo la rottura con Eleonora Puglia, Garcia era tornato a vivere in Spagna, suo paese d'origine. Basandosi su quello che racconta e mostra sui social, non c'è traccia di nessuna donna al suo fianco dopo l'ultima storia importante finita nel 2022. Ora sarebbe quindi single e chissà che il reality di Canale 5 possa rivelarsi l'occasione giusta per parlare del suo passato sentimentale e magari per conoscere qualcuno.