Al Grande Fratello Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato: "È aggressivo. Prima o poi gli cadrà la maschera" Tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non scorre buon sangue. All'interno della Casa c'è chi prende le difese dell'uno o dell'altro e a intervenire sono anche le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non c'è feeling. Gli attriti tra loro non sono passati inosservati e sono stati commentati anche dagli altri inquilini della Casa, che hanno preso le difese dell'una o dell'altra parte. Nel corso della puntata una clip ha ripercorso gli scontri tra i due. Per Iago le dinamiche all'interno del Grande Fratello sono simili a quelle di una "soap", con Lorenzo Spolverato che sarebbe un vero attore.

Gli attriti tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato

Per Iago Garcia l'obiettivo di Lorenzo Spolverato all'interno della Casa è ottenere visibilità: "Secondo me gli cadrà la maschera, puoi ingannare altri non me". L'attore, inoltre, ha spesso sottolineato l'atteggiamento aggressivo del concorrente. Lorenzo Spolverato, dal canto suo, è convinto di mostrarsi per quello che è e ha criticato Iago per i giudizi a cui si lascia andare: "Dice cose cattive senza conoscere le persone. È geloso e per strategia se la vuole prendere con chi ha più di lui. Si è avvicinato a Jessica (Morlacchi, ndr) solo per avere visibilità".

Luca Calvani si schiera dalla parte di Iago Garcia

Luca Calvani si è schierato dalla parti di Iago Garcia: "Mi piace tantissimo, è che se dicesse le cose che io ho paura di dire". Il concorrente ha anche aggiunto che dopo aver litigato con Lorenzo Spolverato è stato mandato in nomination. Anche le opinioniste del Grande Fratello hanno commentato la situazione. La prima è stata Beatrice Luzzi: "Secondo Iago il Grande Fratello è il reality del giudizio. Ed è quello che fa, giudica di qua, giudica di là. La sua storia però non l'ha ancora raccontata quindi è vero che Lorenzo ha mille difetti ma almeno si mette in gioco. Lui invece?" Cesara Buonamici, invece, ha apprezzato il modo di fare di Iago: "Penso sempre che nella Casa serva un po' di elasticità e Iago non ha un carattere particolarmente malleabile. Questi suoi pensieri e giudizi li esprime con una tale chiarezza che si comprendono perfettamente. Ha il coraggio di dire ciò che pensa e non cerca consensi".