video suggerito

Iago Garcia nomina Lino Giuliano al Grande Fratello, ma la regia stacca e censura l’audio Nella Casa del Grande Fratello, Iago Garcia ha nominato Lino Giuliano e ha accennato alla sua squalifica. La regia ha censurato l’audio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una frase di Iago Garcia è stata censurata. Il concorrente del Grande Fratello, durante una conversazione con gli altri partecipanti, si è lasciato andare ad una considerazione sul numero delle persone all'interno della Casa, sottolineando come la componente femminile sia in netta maggioranza. Nel momento in cui Garcia ha tirato in ballo il nome di Lino Giuliano, è intervenuta la regia.

Iago Garcia: "Quello che è successo con Giuliano…"

La censura a Iago Garcia si è verificata mentre l'attore stava conversando con Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. "Non siamo in numero pari – ha detto l'attore riferendosi al numero dei concorrenti nel programma – Ma per quello che è successo, lo sapete. Quello… Giuliano". La reazione della regia è stata immediata, che ha subito tolto l'audio. Poco dopo si è udito Garcia continuare: "Quella cosa con lui…". I concorrenti si sono fatti dei segni tra loro e Franchi ha ammesso di non sapere nulla della questione. Sul web si sono scatenate teorie sulla vicenda, tra chi ipotizza sul "perdono" e il rientro dell'ex volto di Temptation Island e chi azzarda che sia stato fatto per evitare di risentire le frasi omofobe.

Perché Lino Giuliano è stato escluso dal Grande Fratello

Nella prima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini aveva fatto chiarezza sul perché Lino Giuliano è stato escluso dal cast di quest'edizione. "Voi sapete amici che questa sera sarebbe dovuto entrare un concorrente, Lino Giuliano. Qualche giorno fa, però, ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo – aveva spiegato il conduttore – Si è scusato e ha mostrato rammarico ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset e di Endemol, per questo motivo non entrerà". L'ex volto di Temptation Island, infatti, a poche ore dall'annuncio della sua partecipazione al Grande Fratello aveva lasciato un commento contro il tiktoker napoletano Enzo Bambolina.