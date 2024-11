Stefano Tediosi entra al GF per Federica Petagna, la presunta fidanzata fuori esplode su Instagram

video suggerito

Stefano Tediosi è entrato nel Grande Fratello e la sua presenza è destinata ad alterare gli equilibri della Casa, specialmente quelli tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice. L'ex tentatore, infatti, dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island ha iniziato a frequentare Petagna e, stando a quanto raccontato da lui stesso nel corso dell'ultima puntata dello show, sarebbe realmente interessato ad "approfondire la conoscenza con lei". A mettergli i bastoni tra le ruote, però, non solo ci sarebbe un ex fidanzato ingombrante ma anche il rumors che nelle ultime ore sta infiammando i social: "Stefano Tediosi è fidanzato da tre anni". Una conferma del gossip sarebbe arrivata proprio dalla presunta fidanzata nel corso della trasmissione.

"Stefano Tediosi è fidanzato da tre anni"

Stando a quanto rivelato da Deinaira Marzano, Stefano Tediosi sarebbe fidanzato da tre anni con una ragazza di nome Erica. Le cose tra loro, però, avrebbero iniziato a scricchiolare dopo la sua decisione di prendere parte a Temptation Island: "Si è giustificato dicendo che si trattava di un'opportunità di lavoro, un'occasione di guadagni e assicurandole e che il loro rapporto sarebbe rimasto solido perché lui era innamoratissimo di lei e desiderava costruire una famiglia insieme". Stefano Tediosi avrebbe poi deciso di partecipare allo show di Filippo Bisciglia e di Alfonso Signorini senza neanche avvisarla.

La frecciatina della presunta fidanzata di Stefano Tediosi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre, Stefano Tediosi ha fatto il suo ingresso nella Casa. Il tatuaggio che aveva sul collo non è passato inosservato ad Alfonso Signorini, che gli ha chiesto cosa ci fosse scritto. "È tutta colpa mia" ha spiegato il neoconcorrente. Proprio mentre andava in onda questo scambio, è intervenuta sui social la presunta fidanzata di Tediosi. La ragazza ha pubblicato una frecciatina sulle sue storie Instagram: "Direi che hai scelto la frase perfetta da tatuarti per raccontare chi sei… peccato che parla più la pelle delle azioni".