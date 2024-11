video suggerito

Scintille al GF tra Alfonso e Stefano, poi Tediosi accusa Federica: "Ho saputo che hai baciato altre persone" Stefano Tediosi entra nella Casa del grande Fratello da concorrente e la prima cosa che fa appena varcato l'ingresso è mettere in difficoltà Federica Petagna: "Ho saputo che ha baciato altre due persone". Lei nega imbarazzata e a evidenziare l'atteggiamento dell'ex tentatore è Alfonso D'Apice: "È entrato per fare un teatrino".

A cura di Stefania Rocco

Stefano Tediosi entra nella Casa del Grande Fratello e la prima cosa che fa appena varcato l’ingresso è mettere in difficoltà Federica Petagna. L’ex tentatore di Temptation Island è un nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ma prima di varcare la porta rossa ha spiegato al conduttore di avere qualche riserva. La sua perplessità farebbe riferimento a quanto gli hanno raccontato fuori dalla Casa: Federica, prima di entrare, avrebbe baciati di nascosto altri due uomini. “Io ho parlato con Giovanni, il tentatore, e mi ha detto che tra voi c’è stato un bacio”, le ha rinfacciato Stefano. Federica ha negato imbarazzata ma Tediosi ha rincarato la dose: “Lui mi ha confermato della questione di quel cugino e anche con lui sarebbe scattato un bacio perché avevi un po’ bevuto”. Quindi una battuta: “Le avevo detto di essere libera e divertiti, l’ha preso alla lettera”.

L’incontro tra Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice

Ad apparire infastidito dal fatto di trovarsi di fronte a Stefano è stato Alfonso D'Apice che ha fatto sapere all’ex tentatore di non gradire la sua presenza nella Casa. “Io a lui non ho nulla da dire. Non lo conosco, ho valutato quello che ho visto sui social e credo si sia valutato da solo”, è partito immediatamente alla carica Alfonso che pochi minuti prima aveva spiegato di credere che Stefano stesse solo usando Federica per ottenerne un tornaconto personale in termini di visibilità sui social. “La foto con Federica abbiamo valutato insieme di metterla”, si è difeso Tediosi, “Erano uscite tante cose su di lei e abbiamo pensato di non volerci nascondere”. Quindi l’uomo ha ricambiato l’attacco: “Parli tu che hai tenuto una tipa segregata in casa per 8 anni?”. Di fronte a tale accusa, Alfonso si è infuriato: “Parla delle tue cose. Ci sono stati gli errori ma questo non ti riguarda. Hai fatto il tuo lavoro? Bravo. Il mio pensiero su di te ce l’ho. La verità è quella che abbiamo raccontato in questi giorni. Il nostro rapporto ci aveva annullati entrambi quindi facevamo le cose solo in coppia. Io non sono mai andato a ballare da solo. Se restava da sola a casa è perché io stavo a lavoro. Informati prima di parlare”.

La stoccata di Stefano ad Alfonso: “Con Federica siamo rimasti per giorni chiusi in casa”

Stefano ne ha però approfittato anche per lanciare qualche stoccata al rivale Alfonso, stuzzicando la sua gelosia. Ha voluto fargli sapere, ad esempio, di avere trascorso molte ore in casa solo con lei senza mai uscire, alludendo a una forte intimità vissuta: “Federica mi interessa. Vorrei approfondire la conoscenza con lei. Da quando è finito il programma. Ci siamo visti sei giorni. Siamo rimasti chiusi in casa. È stato piacevole stare con lei, abbiamo visto Netflix e fatto tutte le cose che si fanno a casa”. Alfonso ha quindi provato a ridimensionare il rivale accusandolo di stare ancora cercando di mettere in difficoltà Federica pur di emergere: “Quello che ha detto conferma quello che pensavo. È entrato e la prima cosa che ha detto è che lei avrebbe baciato altre due persone. Io avrei evitato e, anche di fronte a una domanda diretta, non avrei risposto”.