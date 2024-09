video suggerito

A Temptation Island Federica vicina al single Stefano, Alfonso: “Ho esagerato sulla questione dei costumi” Nella puntata di Temptation Island di martedì 24 settembre, Federica si avvicina al single Stefano. Alfonso è sempre più geloso e rivela di essere pronto a cambiare per la sua fidanzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federica e Alfonso sono a Temptation Island per tentare di risolvere i problemi di gelosia di lui. La tematica è stata centrale nella puntata di martedì 24 settembre, quando Antonio ha reagito negativamente alla visione di alcuni video in cui la sua fidanzata si mostrava particolarmente vicina al tentatore Stefano.

Federica vicina Stefano, Alfonso: "Io per lei sarei pronto a cambiare"

Filippo mostra ad Alfonso alcuni video in cui Federica appare particolarmente vicina al tentatore Stefano. Al suo cospetto, la ragazza si lancia in una vera e propria sfilata di moda. "Pazzesca, ogni cosa che indossi ti sta bene" commenta il single. "Mi domando come faccia il tuo ragazzo a farti andare in giro coperta" si chiede. La scena è passata al vaglio di Alfonso, che ha ammesso di aver provato profonda rabbia. "Il problema è che lei sa bene quanto sono geloso. In questo momento sto male, sto soffrendo dentro. Lei sta peggiorando la situazione facendo così – spiega Antonio a Filippo – Io sono pronto anche a cambiare. Quando la vedevo sorridere ero felice, anche se sto soffrendo. Lei qui si sta facendo una vacanza senza di me. Io la amo, non voglio perderla, ho paura". Una volta nel villaggio dei fidanzati, Alfonso riflette su quanto accaduto: "So che vuole fare anche la vita personale oltre a quella di coppia ma non deve fare così. Non deve legarsi. Mi sono reso conto di aver esagerato con lei sulla questione dei vestiti e dei costumi. Adesso mi scuserei, ci ho riflettuto".

Nessun video di Alfonso, Federica: "Non so come prendere questa cosa"

Per Federica, invece, non c'è nessun video. La notizia lascia perplessa la fidanzata: "Io non so come prenderla questa cosa. Magari è meglio ma arrivata a questo punto non lo so. Io continuerò a fare il mio percorso. Non so cosa dire". Una volta sola, si scioglie in un pianto. A consolarla c'è Stefano, a cui accenna alla confusione che prova dentro sé.