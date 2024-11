video suggerito

Alfonso D'Apice concorrente al GF, Federica Petagna al suo ingresso: "Mi fa piacere", ma nessuno le crede Alfonso D'Apice è entrato nella Casa nella puntata di lunedì 4 novembre. L'attenzione, però, era tutta sulla sua ex fidanzata Federica Petagna e sulla reazione che avrebbe avuto una volta scoperta la notizia del suo ingresso.

Nella puntata di lunedì 4 novembre di Grande Fratello, Federica Petagna è stata colta di sorpresa dall'ingresso di Alfonso D'Apice nella Casa. Prima di annunciare che sarebbe stato uno dei nuovi concorrenti, Signorini ha lasciato spazio ai due ex fidanzati per un confronto. Quando la ragazza ha scoperto che Alfonso avrebbe partecipato al programma si è subito detta entusiasta della notizia ma online sono stati in tanti a mettere in dubbio la sincerità della sua reazione.

Alfonso D'Apice: "Dopo il nostro confronto a Uomini e Donne non ci siamo scambiati messaggi carini"

Prima di annunciare l'ingresso di Alfonso D'Apice come concorrente, Signorini ha mostrato in diretta alcuni filmati di Federica Petagna all'interno del GF. Nei video la ragazza ha ammesso di sentire la mancanza della casa in cui abitava con Alfonso: "La fiamma tra noi, però, si era spenta, non mi sentivo libera di essere me stessa con lui. Non volevo tornare alla Federica vecchia. Stefano (Tediosi, tentatore conosciuto a Temptation Island, ndr) è una boccata d'aria fresca". Nel faccia a faccia con Alfonso D'Apice ha poi rimarcato più volte il suo desiderio di libertà. "Ti avrei voluto scrivere prima di entrare qui" ha rivelato Federica. "Mi avrebbe fatto piacere. Anche perché gli ultimi messaggi dopo la nostra puntata di Uomini e Donne non sono stati carini per noi. Più per te che per me" ha risposto lui. Poco dopo il ragazzo le ha mostrato il tatuaggio con la scritta "Chi ama, ama sempre", frase che aveva pronunciato un mese dopo il programma di Filippo Bisciglia. Federica, però, non l'ha presa bene: "Anche questo è la dimostrazione che mi fa venire dubbi su di te, stai dicendo che io allora non ho mai amato". Petagna ha poi spiegato: "Io ho amato ma il sentimento è cambiato. Per me resta il bene. Lui mi conosce e conosce tutto di me, per me è come se fosse mio fratello, è la mia famiglia".

Signorini stuzzica Federica: "È un po' un palla al piede che sia entrato Alfonso?"

Quando Federica Petagna ha scoperto che Alfonso D'Apice avrebbe partecipato al Grande Fratello, ha ammesso di essere contenta: "È strano ma mi fa piacere". Immediata, però, la battuta di Signorini: "Non è che un po' una palla al piede il suo arrivo?". Il nuovo concorrente ha chiarito che non avrebbe mai potuto rifiutare un'opportunità del genere e ha aggiunto: "Javier è uno dei ragazzi che mi ha colpito di più". Il conduttore ha colto l'occasione per tentare di mettere zizzania: "Anche Federica la pensa così".

