video suggerito

Javier Martinez nella notte svela cosa diceva Shaila Gatta di Lorenzo Spolverato: “Sembra gay” Dopo la diretta del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, Javier Martinez ha svelato alcune confidenze che le avrebbe fatto Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 28 ottobre, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono rientrati nella casa. Le reazioni dei coinquilini non si sono fatte attendere. In particolare, Javier Martinez non riesce a credere a questo sentimento scoppiato all'improvviso. A suo dire, Shaila gli avrebbe fatto delle confidenze su Lorenzo che non lasciavano trasparire un interesse.

Javier Martinez svela cosa ha detto Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato

Javier Martinez, dopo la puntata del Grande Fratello in cui ha scoperto il flirt tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si è sfogato con Mariavittoria Minghetti e ha svelato la confidenza che avrebbe raccolto da Shaila su Lorenzo:

Adesso lo dico, non me ne frega proprio niente. È una cosa che non volevo dire però ormai non me ne frega più niente. Mi ha detto: "Ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piace anche l'altro, non solo le femmine? Sta sempre abbracciato a Michael". Me l'ha detto un po' di tempo fa.

Mariavittoria ha replicato: "Ma nel letto? Senza microfono? Figurati". E Javier ha confermato: "Sì, mi ha detto: ‘Può essere che…sembra…' e ha usato un termine non simpatico".

Jessica Morlacchi conferma la versione di Javier Martinez

Jessica Morlacchi, dopo avere presumibilmente raccolto la confidenza di Javier, ha riportato la sua stessa versione a Luca Calvani. La concorrente del Grande Fratello ha raccontato all'attore cosa avrebbe detto Shaila in un momento di confidenza con Javier:

Noi non è che siamo indignate per come si è comportata con Javier. Ma tu hai capito cos’ha detto lei a Javier sotto le coperte? Ha detto "Non ho capito se a Lorenzo piace Michael". Ma non ha detto gay, ha detto "f***" sono parole pesanti queste. Hai capito? Fa la paladina delle donne e dei diritti e poi dice queste cose?

Non resta che attendere le prossime settimane per vedere come si evolverà il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Intanto, Mariavittoria Minghetti non sembra avere dubbi: "Sono l'unica che pensa che sia tutto un copione?".