video suggerito

Helena e Javier scoprono i baci tra Lorenzo e Shaila al GF spagnolo: “Bravi, adesso all’amore unite il lavoro” Helena Prestes e Javier Martinez hanno scoperto quanto accaduto al Grande Fratello Spagnolo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La reazione dei due non si è fatta attendere. “Per me lei non esiste più”, ha dichiarato l’argentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, Helena Prestes e Javier Martinez hanno scoperto quanto accaduto in Spagna tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Shaila è stata la prima a rientrare nella Casa per riabbracciare i compagni, pronta per le rivelazioni imminenti: “Mi spiace tanto non essere stata compresa. Sicuramente avremo cose da dirci ma sono contenta di essere tornata qua. Vi voglio bene anche se vi ho sentito dire delle cose du si me ma non importa”. Anche Lorenzo è apparso in attesa ma ne ha approfittato per ribadire il suo affetto nei confronti dei coinquilini: “Ciao a tutti, alla mia famiglia. Ci siete mancati tantissimo”. Alcuni si sono commossi di fronte ai due ma Lorenzo ha provato a mettere in guardia, approfittando del fatto che fossero freezati: “Ci vogliamo bene, non importa ciò che abbiamo visto e ciò che ancora vedremo”.

I baci tra Lorenzo e Shaila mostrati a Helena e Javier

Alfonso Signorini annuncia quindi al gruppo una sorpresa. Ormai la verità sta per essere svelata. In salotto restano solo Shaila, Lorenzo, Javier ed Helena. Ai quattro viene mostrato cos’è accaduto in Spagna. Il video è esplicito e le espressioni di Javier ed Helena lo sono altrettanto. “Non siete stati coerenti”, li ha accusati Helena, “Non sei mai stato chiaro”. La donna sembra non credere ai due e infatti rimprovera Lorenzo: “Mi hai sempre detto che il lavoro è importante. Voi due siete dei grandi giocatori”. Poi si rivolge a Shaila: “Non sei stata vera con me. Mi hai dato un bacio e mi hai detto che ti dispiace. Non lo dire mai più. Adesso potrai unire il lavoro e l’amore”. Javier ha finalmente preso la parola: “Sono felice per loro. Ci sarà qualcuno là fuori che mi aspetterà. Mi sono tolto un peso, non mi riguarda più. Per me Shaila non c’è più in questa Casa. Non mi sento ferito, non mi interessa la sua opinione. Non voglio nemmeno più perderci tempo. Resterò educato, non farò finta che non ci sia ma per me è una persona che non c’è più”.

Shaila a Javier: “Non eravamo sposati e non avevo alcuna fede”

Shaila, di fronte alla reazione di Javier, si è arrabbiata: “Non sono sposata e non ho una fede al dito”. L’uno ha cominciato a parlare sopra l’altra ed è stata Helena a prendere le difese di Javier: "Questo ragazzo può insegnarti la correttezza”. A dimostrarsi lontana e in completo disaccordo con Shaila è stata l’opinionista Beatrice Luzzi: “Parliamo un po’ di te Shaila, cosa che non fai mai. Cerca di fare un’operazione empatia se ci riesci. Se fossi stata al posto di Javier o al posto di Lorenzo, cosa avresti fatto?”. “Ci sarei rimasta male”, ha risposto lei, "Mi dispiace veramente”.