Shaila chiede scusa a Javier, il confronto post puntata al GF: “Non ti ho mai usato e preso in giro” Dopo la puntata del 4 novembre del Grande Fratello, Shaila Gatta ha cercato un confronto con Javier Martinez. L’ex velina gli ha chiesto scusa, confessandogli di non averlo mai usato e di aver pensato a lui mentre baciava Lorenzo Spolverato. I due si sono poi abbracciati, come a voler ricostruire un legame. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Continua a regalare colpi di scena il triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L'ex velina di Striscia la Notizia è sempre più vicina al primo, con cui si è lasciata andare alla passione, tra baci e scene a luci rosse che hanno costretto la regia a cambiare inquadratura. Tuttavia, ha voluto fare un passo anche verso l'altro coinquilino, cercando con lui un confronto dopo la puntata del 4 novembre del Grande Fratello, visti i loro trascorsi.

Il confronto tra Javier e Shaila post puntata

È stata Shaila ad andare a cercare Javier per parlare con lui dopo giorni di silenzio nella Casa. La concorrente gli ha chiesto scusa per tutto quello che è successo e ha spiegato il motivo per cui ha preferito non rivolgergli parola nell'ultima settimana: "Mi dispiace per tutto. Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione, ti vedevo molto arrabbiato. Che tu ci creda o no e purtroppo non posso convincerti del contrario, ma ti giuro che non ti ho mai usato". E ha poi aggiunto: "Riconosco che sei un ragazzo di valori e per questo non ti ho mai voluto prendere in giro. Ti ho voluto vivere perché pensavo che tu avessi tutte le qualità che cercavo in un uomo che mi stava accanto“.

Le parole di Javier: "Non riuscirò mai a vederti come un'amica"

Javier ha spiegato a Shaila di non essere infastidito della sua vicinanza a Lorenzo, ma da un altro aspetto: "Mi ha dato fastidio quello che hai detto, che baciavi me e pensavi a lui. Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori, ma non l'ho fatto per vendetta, ma per amore. Non riuscirò mai a vederti come un'amica". Anche il ragazzo le ha chiesto scusa e tra i due la conversazione si è conclusa con un abbraccio, che sembra far pensare all'intenzione di riallacciare a tutti gli effetti un rapporto. Sui social, in particolare su X, c'è chi però crede che si tratti solamente di una strategia in vista delle nomination, dal momento che Shaila è a rischio eliminazione.