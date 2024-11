video suggerito

Shaila e Lorenzo a luci rosse al Grande Fratello: scene troppo hot, scatta la censura dalla regia Al Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati andare in scene troppo hot e la regia li ha censurati. Un Halloween rovente, che non è passato inosservato nemmeno agli altri inquilini, sempre più contrariati dai loro comportamenti bollenti.

A cura di Redazione Spettacolo

Al Grande Fratello i concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati andare in scene troppo hot e la regia li ha censurati. Un Halloween rovente, che non è passato inosservato nemmeno agli altri inquilini, sempre più contrariati dai loro comportamenti bollenti.

Non è la prima volta che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano trasportare dalla passione. Già nella casa del Gran Hermano si erano distinti per un trasporto da subito fuori controllo. Frasi spinte e proposte hot che hanno condotto a cercare un'intimità sotto il piumone. Le immagini, mostrate a Javier e Helena, i due concorrenti attratti dai protagonisti delle notte bollenti, avevano scatenato un'accesa discussione in Casa. Tutti contro Shaila, soprattutto per aver ‘giocato' con entrambi prima di scoprire di essere la preferita del pubblico con Lorenzo ed essere volata in Spagna con lui.

Nella notte di Halloween, dopo giorni di fuoco con pomiciate in magazzino e in ogni angolo della Casa, a un certo punto i due si sono appartati vicino alla Porta Rossa e non sono riusciti a trattenersi. Le telecamere hanno dovuto staccare le riprese e si sono spostate su altre parti dell'appartamento.

La scena però improvvisamente è stata censurata dalla regia del Grande Fratello, ma diversi utenti hanno ripreso il momento dalla diretta h24 su Mediaset Extra e l’hanno condiviso sui social. Con la riattivazione della diretta, che non si interrompe più alle 3.00 am per riprendere al mattino, si sono riattivate tutte le fandom notturne, che monitorano soprattutto le serate di festa come la notte più horror dell'anno.