Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella bufera al Grande Fratello: “Un rapporto orale in diretta tv” La passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato cresce sempre di più al Grande Fratello. In alcuni filmati diventati virali su X nelle ultime ore, i due si sono lasciati andare a un momento d’intimità sotto gli occhi di Luca Giglioli e Yulia Bruschi. Sul web si moltiplicano le critiche: “Queste scene andrebbero censurate”, ma c’è chi crede si tratti di pura strategia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a stare al centro delle discussioni nella casa del Grande Fratello. Dopo essersi confessati i loro sentimenti durante la permanenza al Gran Hermano, la versione spagnola del reality condotto da Alonso Signorini, i due hanno scelto di vivere il loro rapporto senza freni. Sono frequenti i momenti in cui si scambiano effusioni, anche piuttosto spinte, davanti agli altri concorrenti. Al punto che alcuni di loro hanno manifestato un certo disagio per il loro comportamento. Enzo Paolo Turchi su tutti, che aveva addirittura espresso il desiderio di lasciare i reality per il loro comportamento "studiato". Le critiche dei coinquilini, tuttavia, non sembrano aver frenato i bollenti spiriti della coppia e nelle ultime ore sono andati virali dei filmati che non lasciano molto spazio all'immaginazione. Sui social è polemica: "Un rapporto orale in tv" o "Certe scene andrebbero censurate" sono alcuni dei commenti più frequenti sotto i filmati caricati su X. Ma c'è chi crede si tratti di pura strategia.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in intimità davanti a Giglio e Yulia Bruschi

“Se fanno tutto questo per gioco, allora capisco l’utilità", aveva dichiarato Turchi qualche giorno prima di lasciare la casa temporaneamente, specificando che va bene tutto, qualora fosse lecito per loro, ma non alcuni “atteggiamenti gratuiti e fuori luogo, come le lingue e le gambe alzate”. Il parere degli inquilini non hanno condizionato in modo particolare Shaila e Lorenzo, che nelle ultime ore si sono abbandonati alla passione sotto (e sopra) le coperte.

Nei filmati non è chiaro se i due abbiano effettivamente avuto un rapporto, certo è che tutto è accaduto sotto gli occhi di Luca Giglioli e Yulia Bruschi, che si trovavano nella stessa stanza, nel letto accanto. Una volta notato che i ragazzi fossero in atteggiamenti intimi, Giglioli ha deciso di far finta di nulla e si è coperto il volto con le lenzuola per lasciargli privacy.

Scene hot al GF, passione o strategia?

Le immagini sono diventate presto virali sui social, suscitando i commenti ironici di alcuni utenti. C'è chi, però, in modo abbastanza serio vorrebbe che scene del genere venissero censurate, ma c'è anche chi crede si tratti di pura strategia da parte dei due ragazzi.

La stessa opinionista Beatrice Luzzi, nelle puntata della scorsa settimana, aveva criticato a Shaila e Lorenzo un "esibizionismo spregiudicato". Un'opinione condivisa da Jessica Morlacchi, che qualche giorno fa aveva criticato il fatto che i due si scambiassero effusioni davanti a tutti: "Stanno facendo il panico, certe slinguazzate che non ho idea, è grave, tatto zero. Lei è stata cinque notti nel letto con Javier, una donna è difficile che si comporti così, un gioco qui sotto c'è".