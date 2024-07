Com’è arrivato Javier Martinez al Grande Fratello partendo da Temptation Island e Uomini e Donne

video suggerito

Javier Martinez, come anticipato da Fanpage.it, sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024/2025. Ex volto di Temptation Island prima e di Uomini e Donne poi, sbarca nella Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo quasi 5 anni di assenza dalla tv.

A cura di Stefania Rocco

Javier Martinez, come anticipato da Fanpage.it, sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024/2025. Nato a Córdoba nel 1995, ha origini italo-argentine ed è un pallavolista. Il pubblico della televisione italiana, tuttavia, lo conosce principalmente per le partecipazione a due noti programmi targati Fascino di Maria De Filippi: Temptation Island e Uomini e Donne.

A Temptation Island “tentava” la fidanzata Ilaria Teolis

Era il 2019 quando Javier – già noto per aere giocato a pallavolo da professionista – sbarcò per la prima volta in tv a Temptation Island nel ruolo di tentatore. Durante le registrazioni, riuscì a distinguersi in virtù del legame nato con Ilaria Teolis, all’epoca fidanzata con Massimo Colantoni, compagno insieme al quale aveva partecipato al programma. Tornato single solo da qualche mese dopo avere vissuto un legame importante, Javier decise di mettersi in gioco e l’esperienza si rivelò essere particolarmente fortunata. Notato sia dalle fidanzate che dalla redazione del programma, a distanza di qualche mese da quel momento ottenne la possibilità di approdare a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore (dopo una serie di provini da tronista che non si conclusero positivamente).

Quando Maria De Filippi lo allontanò da Uomini e Donne

A settembre 2019, terminata la parentesi a Temptation Island, Javier fece il suo primo ingresso nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi per corteggiare la tronista Sara Tozzi. Riuscì immediatamente a colpirla, tanto da essere portato in esterna, ma a distanza di qualche settimana dal loro primo incontro, una segnalazione arrivata alla redazione sul suo conto convinse il programma e Sara ad allontanarlo. Javier fu accusato di avere una relazione parallela alla trasmissione e di avere scritto messaggi compromettenti alla compagna già all’epoca della partecipazione a Temptation Island, messaggi che dimostravano che il suo cuore non era mai stato davvero libero. Beccato dalla redazione del dating show, Martinez non tentò nemmeno di difendersi e abbandonò il programma. A distanza di circa un anno da quel momento, Javier fu filmato mano nella mano della donna autrice della segnalazione, la famosa “ex fidanzata” che il pallavolista fu accusato di non avere mai smesso di frequentare.

La storia della cacciata a Uomini e Donne biglietto di ingresso per il GF?

Proprio la storia della cacciata a Uomini e Donne potrebbe rappresentare per Javier il perfetto biglietto di ingresso per la Casa del Grande Fratello. Una volta varcata la porta rossa, il pallavolista avrà per la prima volta la possibilità di chiarire pubblicamente quanto accaduto all’epoca. Una storia, la sua, che potrebbe rivelarsi perfetta per la prima serata del reality show, perché consentirebbe al programma di andare ad abbracciare l’ampia fetta di pubblico che ogni giorno segue il dating show condotto da Maria De Filippi.