Shaila Gatta: “Javier mi fa paura, è il diavolo”, lo difende l’amica Gessica Notaro: “Sei tu che fai paura” Dopo il duro attacco di Shaila Gatta a Javier Martinez (sostiene di averne paura alla luce dei maltrattamenti subiti dai suoi ex compagni in passato), a intervenire a sostegno del pallavolista del Grande Fratello è stata Gessica Notaro, attivista un’amica di Javier: “Mi hai stancata, è delle persone come te che la gente deve avere paura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Rischia di uscire da questo Grande Fratello con le “ossa rotte” Shaila Gatta, concorrente più contestata di questa edizione del reality. La ballerina, dopo avere illuso Javier Martinez per poi rinnegare i suoi sentimenti per lui senza mai scusarsi per l’atteggiamento tenuto, nelle scorse ore si è lasciata andare a uno sfogo durissimo. Ha parlato di Javier come di un “diavolo” e lo ha addirittura messo in relazione con i maltrattamenti che sostiene di avere subito in passato da parte di alcuni ex compagni. Frasi forti che, alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane, rischiano di costarle carissimo.

Che cosa ha detto Shaila Gatta di Javier Martinez

A finire nel mirino è stato, in particolare, un video in cui Shaila parla in termini terribili di Javier, lasciando intendere di essere diventata sua vittima. “Mi sembra veramente ridicolo tutto questo”, si è lamentata la ballerina parlando con Lorenzo Spolverato, “Se con me è così, pensa fuori com’è. Un diavolo. Ma che ha dentro? Il diavolo! Pensa se fossimo stati insieme, che paura. Mi fanno paura queste persone. Grazie Gesù per avermi guardato all’alto e averlo tolto dalla mia strada. Mi sono liberata di lui. Meno male, che cattiveria. Che paura questa gente. Ho subito le peggio schifezze dagli uomini, le peggio cose, i peggio maltrattamenti”.

L’intervento di Jessica Notaro, attivista e vittima di violenza di genere

A intervenire pubblicamente per sanzionare le frasi spese da Shaila su Javier è stata Gessica Notaro, attivista e volto italiano della battaglia contro la violenza sulle donne. Gessica, grande amica di Javier, si è rivolta direttamente alla ex velina di Striscia la notizia condannandone non solo l’atteggiamento, ma anche il tentativo di ribaltare la situazione e far ricadere su Martinez la responsabilità del cattivo rapporto che li lega oggi:

Casa Shaila. Ho sperato fino all’ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata. È delle persone come te che la gente deve avere paura. Non di Javier. Se tu fossi stata veramente vittima dei peggio maltrattamenti da parte degli uomini ti assicuro che non parleresti così. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi, te lo racconto io.

Il post di Gessica Notaro