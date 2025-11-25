Anticipazioni Uomini e Donne 25 novembre, in studio il bacio da film tra Cristiana ed Ernesto

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 25 novembre: Cristiana ed Ernesto si scambiano un bacio appassionato, tensioni tra Federico e Simone e nuovo scontro tra le due troniste.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni di Uomini e Donne, diffuse in anteprima da Fanpage.it, raccontano i momenti principali che hanno caratterizzato la registrazione di oggi, lunedì 25 novembre. Partiamo dal trono over: Marcello e Marina sono usciti insieme, ma Tiziana ha accusato Marcello di avere interesse per tutte le donne del parterre. Marina, dopo essere uscita dallo studio per gli attacchi di Tina, rientra dichiarando di voler continuare a conoscerlo. Mario Lenti ha chiesto a Barbara De Santi se la sua decisione di interrompere la conoscenza sia stata influenzata dagli opinionisti ma la dama ha smentito. Sabrina, invece, è uscita con Carlo e ha chiuso con Massimiliano.

Antonio si infastidisce pensando che Gemma Galgani possa preferire Roberto, che porta tre rose rosse come omaggio, ma Maria chiarisce che Gemma vuole chiudere con lui. Antonio, sollevato, la bacia e i due ballano insieme. Marina accoglie due nuovi corteggiatori, mentre Maria e Paola chiudono con Francesco S., che pensa ancora a Lucia. Maria e Alessio continuano a conoscersi, ma lui comunica di voler riprendere i contatti con Federica G., uscita con Gianmaria.

Che cosa è accaduto durante il trono di Cristiana Anania

Per quanto riguarda il trono classico, Simone ha portato Cristiana Anania in una spa all’aperto. Il corteggiatore ha spiegato di non essere geloso dei baci con gli altri, perché tra quelli che la giovane dispensa esisterebbe una forte differenza. Cristiana, provocatoria, decide di non baciarlo e Simone sembra stare al gioco. Dopo l’ingresso in studio, viene mandata in onda l’esterna con Ernesto: Cristiana va in camerino da lui e i due discutono inizialmente, ma prima di andarsene si abbracciano e scatta un bacio appassionato. Ernesto la rincorre nel corridoio e continuano a baciarsi, suscitando la reazione furiosa di Federico, che accusa Ernesto di incoerenza. In chiusura, probabilmente per rabbonirlo dopo la sfuriata, Cristiana decide di ballare con Federico.

L'uscita di Sara Gaudenzi con Raien, poi la lite con Cristiana

Sara Gaudenzi è uscita con Raien, corteggiatore che le piace ma che intende tenere d’occhio. Marco ha organizzato un’esterna in studio, dove i due hanno decorato insieme l’albero di Natale. Il corteggiatore le ha raccontato le sue fragilità e, pur desiderandolo, ha evitato di baciarla.

Jakub ha chiesto a Sara a che punto sta il loro rapporto, visto che sono fermi. Sara gli ha spiegato cosa non le è piaciuto della scorsa volta, quando Jakub era intervenuto contro di lei, e ha ammesso di averci ripensato. Dubita di Jakub e ha cominciato a pensare che sia falso. Infine, si è riacceso il battibecco tra le due troniste, perché Cristiana è intervenuta rispetto a Jakub.