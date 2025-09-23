Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: cosa fa nella vita e come ha reagito al trono

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025: ex corteggiatrice di Flavio Ubirti, Maria De Filippi le ha proposto il trono al posto di Rosario. Lavora in un supermercato, è originaria di Civitavecchia e oggi si definisce “forte e consapevole dei suoi valori”, dopo un periodo difficile nel rapporto con il suo corpo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025. La ragazza, originaria di Civitavecchia, lavora in un supermercato e prenderà il posto di Rosario Guglielmi sul trono. Il suo è un caso unico nella storia del dating show di Maria De Filippi: prima corteggiatrice di Flavio Ubirti, dopo un'esterna in cui ha rivelato di non sentirsi apprezzata e stava per lasciare lo studio, la conduttrice le ha proposto di rimanere. Ecco cosa ha svelato di sé e quale è stata la sua reazione.

La reazione di Sara al trono e le prime parole

Come mostrano le telecamere di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi fatica a credere di essere la nuova tronista. "Non ci credo", ha detto ancora stupita per la proposta ricevuta da Maria De Filippi. La ragazza è poi tornata a casa per dare la notizia ai genitori, che si sono commossi per l'opportunità. "Non mi sentivo apprezzata, non voglio più permettere a nessuno di abbassare la mia autostima. Maria mi ha detto ‘ti vuoi mettere a sedere lì?'. Stavo morendo", ha raccontato alla madre e al padre.

Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne

Sara Gaudenzi è originaria di Civitavecchia e lavora in un supermercato. Si era presentata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Flavio Ubirti ma, dopo appena due esterne, Maria De Filippi le ha proposto il trono al posto di Rosario Guglielmi (ex protagonista di Temptation Island). In attesa di iniziare il suo percorso, la tronista ha raccontato qualcosa in più del suo passato e del suo carattere: "Sono cresciuta con un carattere per cui dovevo sempre dire la mia. Per un periodo della vita mi sono sentita insicura, mi sentivo dire ‘Sara dal bel viso' e pensavo di essere solo quello, che il mio corpo fosse sbagliato".

Sara ha affrontato alcuni momenti difficili nel rapporto con il suo aspetto: "Sono diventata troppo magra, non stavo più bene. Ho capito che dovevo fare un percorso con me stessa. Oggi sono forte, consapevole dei miei valori e ho imparato a seguire il mio cuore". In passato è stata anche modella e su Instagram ci sono alcuni scatti della sua partecipazione a Miss Italia nel 2022.