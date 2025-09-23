La corteggiatrice di Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi, è la nuova tronista di Uomini e Donne: cosa è successo in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano l’identità della nuova tronista. Ieri, durante le registrazioni, Maria De Filippi ha proposto a una corteggiatrice di Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi, di sedersi sul trono.

Durante la nuova registrazione di Uomini e Donne, tenutasi ieri, è stata scelta la nuova tronista che affiancherà Flavio Ubirti e Cristiana Anania nelle prossime settimane. Le anticipazioni della puntata del dating show registrata ieri nello studio di Maria De Filippi rivelano che alla corteggiatrice dell'ex tentatore di Temptation Island, mentre si eliminava, è stato proposto di sedersi sull'ambitissimo trono. Sara Gaudenzi sarebbe quindi la nuova tronista del programma: un episodio tale non si era mai verificato prima.

Anticipazioni Uomini e Donne: la proposta di Maria De Filippi a Sara Gaudenzi

A rivelare cosa è successo ieri, durante le registrazioni di Uomini e Donne, è Lorenzo Pugnaloni. Stando alle anticipazioni, Flavio Ubirti era uscito con Sara Gaudenzi ma la corteggiatrice, una volta in studio, ha commentato l'esterna sostenendo di non sentirsi realmente desiderata dal tronista. I due avrebbero avuto una discussione in studio, prima che lei si alzasse per andare via. La giovane sarebbe stata fermata da Maria De Filippi che le ha proposto il trono.

È una delle prime volte che una corteggiatrice di un trono in corso, lasci il suo posto per sedersi sull'ambita sedia rossa. Un episodio simile si verificò ai tempi del trono di Alessandro Zarino: l'ex tronista provò a uscire dal programma con Veronica Burchielli, ma la risposta fu un no secco. Solo dopo la scelta, alla corteggiatrice fu proposta una seconda opportunità di trovare l'amore con la sedia rossa.

Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne

Non si hanno ancora tante informazioni su Sara Gaudenzi, la giovane scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. Sul profilo Instagram – il cui nome è sara_gaude – è conosciuta come modella: conta infatti oltre 11mila followers. In passato ha partecipato a Miss Italia e ha posato per diverse aziende di abbigliamento.

Sara Gaudenzi, Miss Italia

Prende il posto sull'ambito trono di Rosario Guglielmi, ex fidanzato di Lucia Ilardo il cui percorso nel programma è durato il tempo di una registrazione. È stato cacciato dopo la segnalazione arrivata dalla sua ex.