Chi è Cristiana Anania, la nuova tronista di Uomini e Donne fa la speaker: “Finalmente troverò un fidanzato”

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Ha 22 anni e nella vita fa la speaker radiofonica. Nel suo passato tanti "buchi neri" legati alla separazione dei suoi genitori: "Fortunatamente ho avuto la protezione dei miei nonnini". Oggi sogna di trovare un fidanzato.

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Ha 22 anni e nella vita fa la speaker radiofonica. Insieme al tronista Flavio Ubirti cercherà l'amore nel programma di Maria De Filippi. Nella sua infanzia il dolore per la separazione dei genitori. Sono stati i nonni a proteggerla e a darle le sicurezze che la sua famiglia non le ha dato. Oggi spera di trovare un fidanzato e di provare le emozioni che solo l'amore può dare.

Chi è Cristiana Anania e che lavoro fa la nuova tronista di Uomini e Donne

Cristiana Anania ha 22 anni. Il suo cuore batte per Palermo, la città in cui è nata e cresciuta. Ama profondamente la Sicilia, sua terra d'origine. Come lavoro fa la speaker radiofonica in una radio locale. Ma non è tutto. Ha anche una grande passione per il canto. Cristiana Anania ha visto sgretolarsi la sua famiglia. Purtroppo, quando era ancora una bambina, i suoi genitori hanno deciso di prendere strade diverse. Quando il matrimonio è finito, la 22enne è andata a vivere con i nonni. Così, si è legata profondamente a loro. Oggi si sente pronta a vivere tutte le emozioni dell'amore. Il suo profilo Instagram è @naneeaaa.

Cristiana Anania e il dolore per la separazione dei genitori

Cristiana Anania è fatalista. È convinta che ciò che è destinato a lei prima o poi la raggiungerà. Ha confidato che trova arduo descriversi perché ritiene di essere un misto di tante cose. Su una cosa non ha dubbi: "Sono un vulcano di energia, sempre pronta a realizzare tante cose". Se da una parte è "simpatica e solare", riconosce di essere anche "permalosa e logorroica". Ha confidato che nella sua vita non è stato tutto rose e fiori:

Ci sono stati tantissimi buchi neri che mi hanno portata a crescere prima. Sono figlia di genitori separati. Ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente ho avuto i miei nonnini, Rosanna e Michele. Mi hanno accompagnato dall'infanzia, mi hanno dato protezione e certezze.

Cristiana Anania cerca l’amore a Uomini e Donne

A Uomini e Donne spera di trovare il vero amore: "Finalmente ho l'opportunità di trovare un fidanzato e provare quelle emozioni che solo l'amore può dare. L'amore per me è vita. Ho una voglia di vivere che nessuno può spegnere".