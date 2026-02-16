Tommaso Paradiso pronto alle nozze con Carolina Sansoni dopo Sanremo 2026, il gossip: “Si sta preparando al sì”

Secondo alcune indiscrezioni, Tommaso Paradiso si starebbe preparando al matrimonio con la compagna Carolina Sansoni. Le nozze sarebbero in programma entro il 2026. I due sono una coppia dal 2017 e nell’aprile dello scorso anno hanno dato il benvenuto in famiglia alla piccola Anna, la loro prima figlia.

Tommaso Paradiso pronto alle nozze. Dopo il debutto al Festival di Sanremo 2026, che avverrà nella settimana dal 24 al 28 febbraio, il cantante starebbe preparando il matrimonio con la compagna Carolina Sansoni. Nel 2025 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Anna. A lanciare l'indiscrezione è stato Vanity Fair, a poco più di una settimana dall'inizio della 76esima edizione della kermesse.

Il 2026 per Paradiso si prospetta un anno ricco di novità: dopo il debutto sul palco dell'Ariston, che lo vedrà per la prima volta in gara come Big sul palco dell'Ariston, il cantante starebbe progettando un nuovo capitolo della sua vita privata. Dopo quasi 10 anni d'amore, si starebbe preparando al matrimonio con la compagna Carolina Sansoni, imprenditrice di professione e musa ispiratrice di alcuni dei suoi successi. "Il cantautore romano si prepara a dire «sì» a giugno. Tra palco e altare, il 2026 per Paradiso è davvero un anno da incorniciare", si legge su Vanity Fair. Per il momento nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio e tra loro la scintilla è scoppiata subito. Alla compagna, mamma di sua figlia, il cantante ha dedicato il brano Questa stupida canzone d'amore, diventato un successo. Sansoni è una imprenditrice di professione, fondatrice di Talkin Pills che, come si legge su Linkedin, è "un'agenzia creativa e un canale media dedicati al mondo del lavoro e a chi ne fa parte". I due vivono insieme a Fiumicino (Roma) e hanno costruito negli anni il loro equilibrio. "Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport", aveva raccontato il cantante.