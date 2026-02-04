Nicolò Zaniolo ha sposato Sara Scaperrotta: il matrimonio celebrato prima della nascita del secondo figlio

In queste ore Sara Scaperrotta ha reso pubbliche le foto del matrimonio con Nicolò Zaniolo, celebrato a sorpresa in una festa intima e con pochi invitati. La proposta era arrivata a marzo 2025.

Oggi, mercoledì 4 febbraio, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati. Con una cerimonia intima e privata, la coppia, insieme da circa 7 anni nonostante periodi di alti e bassi, si è giurata amore eterno. Su Instagram, nelle ultime ore, Sara Scaperrotta ha condiviso le foto del matrimonio festeggiato a sorpresa per i migliaia di fan che li seguono. Ha mostrato una tavolata apparecchiata per pochi intimi e arricchita da rose bianche, poi la torta a forma di cuore con la scritta "Just Married". Due fotografie, poi, insieme al calciatore – che oggi veste la maglia dell'Udinese – e il loro figlio Tommaso.

La proposta di matrimonio era arrivata a marzo del 2025, durante una cena a lume di candela in uno dei ristoranti più noti di Firenze, con vista sull'Arno. Il 21 ottobre poi, è stato resa pubblica, attraverso un post su Instagram, la notizia dell'imminente arrivo del secondo figlio. "Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande", accompagnata da un cuore azzurro, è la didascalia del contenuto social che annuncia la gravidanza. Oggi, con le nozze, firmano il lieto fine di un amore tormentato, che ha trovato la sua serenità, suggellato con le nozze.

La separazione prima della nascita di Tommaso e il ritorno di fiamma

La relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta è iniziata nel 2019. Dopo un anno circa lui la lasciò, nonostante lei fosse in dolce attesa: non si sentiva pronto a diventare padre, e "non andavamo più d'accordo", spiegò in un'intervista. La nascita di Tommaso, che lo ha reso padre a 22 anni, nel 2021, li ha riavvicinati e dopo altri momenti di alti e bassi, nonostante le frequentazioni che il calciatore ha avuto con altre donne, si sono riuniti ufficialmente nella primavera del 2024. Da allora vivono felici la loro intensa storia d'amore, pronta a regalare un fratellino al loro primogenito Tommaso.