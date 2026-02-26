Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta genitori bis, è nato Leonardo

È nato Leonardo, il secondogenito di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: ad annunciarlo è il calciatore stesso tramite un dolce post su Instagram.

Nicolò Zaniolo, calciatore dell'Udinese, e la moglie Sara Scaperrotta, nota influencer, sono diventati genitori per la seconda volta: martedì 24 febbraio 2026 è nato Leonardo. È stato proprio Zaniolo ad annunciarlo con un dolce post su Instagram, dove c'è la foto del piccolo accompagnata dalla scritta "Quanto sei bello!!", a sottolineare la felicità del neo papà.

È nato Leonardo, il secondo figlio di Zaniolo e Scaperrotta

Nicolò Zaniolo, 27enne centrocampista dell'Udinese, e Sara Scaperrotto, influencer esperta di moda e giornalista, si sono conosciuti più di 7 anni fa, nel 2018. Nel 2020 si sono ufficialmente lasciati per qualche tempo e Sara ha partorito il loro primogenito, Tommaso, nell'agosto del 2021. Dopo il periodo di pausa durato qualche anno, durante il quale Zaniolo ha avuto altre frequentazioni come ad esempio quella con l'attrice Madalina Ghenea, la coppia si è lentamente riavvicinata.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta il giorno del loro matrimonio il 4 febbraio

Lei gli è stata vicino anche durante il periodo del coivolgimento nello scandalo del calcio scommesse, e nel 2024 hanno ufficialmente reso noto il ritorno di fiamma. La proposta di matrimonio è poi arrivata il 25 marzo 2025 e le nozze a quasi un anno di distanza, il 4 febbraio 2026. La cerimonia si è svolta a Moruzzo vicino a Udine, dove si trova la squadra di Zaniolo. I due hanno poi annunciato lo scorso ottobre di essere nuovamente in attesa di un bebè. Dopo qualche settimana dalla celebrazione e 6 anni dall'anni dall'inizio della relazione, la coppia ha dato alla luce il secondogenito, Leonardo, in un momento di pura gioia, come confermano anche le prime foto pubblicate su Instagram in cui i due neogenitori condividono con i loro followers un momento così importante della loro vita insieme.