"Mi assumerò tutte le responsabilità da padre anche se la storia tra me e Sara è finita". È così che Nicolò Zaniolo mette fine al gossip sulla sua vita privata alimentato prima dalla nuova relazione con Madalina Ghenea (32 anni, 11 in più rispetto al compagno che ne ha 21) e poi dalla notizia lasciata trapelare dal settimanale ‘Oggi' sulla gravidanza della ex fidanzata, Sara Scaperrotta. In uno sfogo alla Gazzetta dello Sport – pubblicato successivamente anche in una story su Instagram – il calciatore della Roma ha spiegato qual è la situazione sentimentale attuale, cosa ha portato alla rottura del rapporto con la ex e, al tempo stesso, ha ammesso di voler affrontare con maturità la paternità di un figlio per il quale non si sente pronto.

Dal calvario per gli infortuni al gossip sulla vita privata

La vita privata occupa la scena proprio adesso che il centrocampista della Roma e della Nazionale era pronto a tornare in campo per riprendere tono muscolare e forma fisica giusti dopo la lunga riabilitazione per il grave infortunio al ginocchio sinistro e l'operazione per la rottura del legamento crociato anteriore. Un calvario che sembrava non finire mai, considerato che un trauma come quello subito in Nazionale a settembre scorso (in occasione della partita di Nations League contro l'Olanda) gli era già capitato a gennaio nel match contro la Juventus ma all'altra articolazione (la destra).

La ex, Sara, è incinta: il messaggio di Zaniolo

Ecco perché adesso le voci sulle vicende extra-calcistiche un po' lo turbano e un po' lo infastidiscono. Ecco perché è lui stesso a rompere il silenzio e a fare chiarezza così da evitare la pressione mediatica e la curiosità più morbosa, così da restare concentrato solo sul suo "ritorno e chiudere il discorso una volta per tutte". Ecco perché nel messaggio che ha affidato all'edizione online della ‘rosa' ci tiene a precisare una serie di cose.

Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante – ha ammesso Zaniolo -, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente.

in foto: Sara Scaperrotta, ex di Zaniolo (a sinistra). Madalina Ghenea, la nuova fidanzata

Il legame con Madalina Ghenea e la paternità

Altro aspetto della questione, la gravidanza di Sara Scaperrotta. La ex fidanzata gliel'ha comunicata in questi giorni, successivamente alla fine della loro relazione e contestualmente al chiacchiericcio sul nuovo legame con la modella, Madalina Ghenea. Del resto, era stato lo stesso Zaniolo – ancora una volta in una story su Instagram – a dare evidenza alla notizia con un botta e risposta social tale da togliere ogni dubbio. "Posso baciarti per tutto il tempo? 25 ore su 24″, le parole del centrocampista capitolino. "Tu che dici?", la replica della nuova compagna. Questa volta, però, il tono delle parole del calciatore è ben diverso.