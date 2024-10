Dorotea Del Piero giocherà nella Juventus Women: la figlia dell’ex capitano entra nell’Under 17

video suggerito

Dorotea Del Piero, figlia dell'ex capitano Alex, è stata tesserata dalla Juventus Women: è entrata nell'Under 17. Una dinastia a tinte bianconere.

A cura di Vito Lamorte

Dorotea Del Piero giocherà nella Juventus Women: la figlia di Alex firma con il club bianconero ed entra a far parte dell'Under 17.

La giovane calciatrice andrà a rinforzare la formazione bianconera allenata da Luca Scarcella ma è la storia in sé a destare curiosità e anche un po' di emozione: la figlia che vestirà la maglia indossata dal padre per tanti anni, perché il cognome Del Piero nell’ambiente bianconero vuol dire sentimento e leggenda.

Dorotea Del Piero giocherà nella Juventus Women

Dorotea Del Piero è nata nel 2009 e non può aver visto quello che il padre ha fatto con la maglia della Juventus ma avrò studiato e saputo negli anni successivi cosa vuol dire pronunciare il nome ‘Alex' per i tifosi bianconeri: la giovane calciatreice ha firmato il contratto con la Juventus Women Under 17, formazione allenata da Luca Scarcella che nella passata stagione è arrivata a giocarsi la finale Scudetto di categoria.

Nel 2022 la giovane figlia d'arte si allenava al centro sportivo della Continassa con il Team Usa della Juventus Academy. Da quel momento Dorotea è entrata nel mirino del club bianconero, che ha deciso di tesserarla per l'Under 17 con l'obiettivo di farla crescere e coronare il suo sogno di diventare professionista.

Dorotea è cresciuta nel calcio femminile americano e ora è pronta a seguire le orme di papà Alex, vestendo la maglia bianconera della Juventus.

La famiglia Del Piero e la Juventus: una storia infinita

Alessandro Del Piero è il calciatore che ha rappresentato per tanti anni la Juventus e molti tifosi lo identificano in tutto e per tutto con la Vecchia Signora. L'attaccante nato a Conegliano ha dedicato la sua intera carriera ai colori bianconeri, scegliendo di giocare anche la Serie B dopo Calciopoli e di non lasciare il club in un momento di difficoltà.

Queste scelte sono state ricambiate con l'amore incondizionato dei tifosi, che per anni hanno chiesto un suo ritorno in società, ma dovranno accontentarsi di vedere la figlia in maglia bianconera. Almeno per ora.