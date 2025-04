video suggerito

La Juventus Women torna sul tetto d'Italia: Milan battuto, arriva il primo scudetto senza Andrea Agnelli Con una doppietta di Cristiana Girelli, la Juventus Women conquista il suo sesto scudetto, il primo dell'era post-Agnelli. A Biella cade il Milan e le bianconere festeggiano il ritorno sul trono del calcio femminile italiano con tre giornate d'anticipo.

A cura di Michele Mazzeo

La Juventus Women è di nuovo campione d’Italia. Con una vittoria netta per 2-0 sul Milan, le bianconere si assicurano il titolo della Serie A femminile con tre turni di anticipo, riportando lo scudetto a Torino dopo due stagioni di dominio della Roma. A trascinarle è la solita Cristiana Girelli, protagonista assoluta con una doppietta: un rigore nel finale del primo tempo e un guizzo da attaccante vero a inizio ripresa, che consolidano il suo primato in classifica marcatori con 19 gol stagionali.

Si tratta del primo tricolore del nuovo corso societario, dopo i cinque conquistati sotto la presidenza di Andrea Agnelli (dal 2018 al 2022). A traghettare la squadra nella nuova era è stato il direttore Stefano Braghin, artefice della svolta tecnica affidata a Massimiliano Canzi. L’allenatore milanese, al debutto vero nel calcio femminile, ha saputo rigenerare il gruppo dopo un biennio opaco, culminato solo con una Coppa Italia e una Supercoppa.

Canzi ha introdotto un approccio tattico innovativo, basato su duelli individuali a tutto campo e un 3-5-2 capace di ottimizzare le risorse nelle fasi decisive. Il vero successo, però, è stato mantenere equilibrio tra le veterane e le giovani emergenti. Da una parte, colonne come Rosucci, Bonansea, Salvai e la stessa Girelli, ancora decisive; dall’altra, talenti in forte crescita come Sofia Cantore, che ha vissuto la sua miglior stagione in carriera, e Eva Schatzer, ormai protagonista a soli 20 anni.

Nonostante la partenza a gennaio di Arianna Caruso verso il Bayern Monaco, la squadra ha retto l’urto grazie a innesti mirati: Harviken, Brighton e Godo hanno alzato il livello della rosa, colmando i vuoti con efficacia. Anche Lehmann si è rivelata un'aggiunta utile alla rotazione, pur senza squilli. Unica nota stonata: l'eliminazione precoce in Champions League, in un girone proibitivo con Arsenal e Bayern. Tuttavia, l'obiettivo stagionale, cioè ritornare a vincere in Italia, è stato centrato in pieno. Il prossimo appuntamento è fissato per il 17 maggio, con la finale di Coppa Italia contro la Roma: una sfida che promette spettacolo e che rappresenta il nuovo classico del calcio femminile italiano.

"Complimenti alla Juventus per aver riportato lo scudetto a Torino", ha dichiarato Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica. "È il frutto di un investimento solido e di un lavoro di squadra: società, staff e calciatrici hanno mostrato il valore del progetto. La sfida del 10 maggio con l'Inter sarà una grande festa per tutto il movimento". La Juventus Women si riprende così la scena nazionale, confermandosi realtà solida e ambiziosa, pronta anche per tornare protagonista in Europa. Il futuro passa da continuità, talento e strategia. E il presente dice solo una cosa: campionesse d’Italia.