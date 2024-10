video suggerito

Ballack costretto a smentire la fake news: “La mia Sophia non è l’ex fidanzata di mio figlio morto” L’ex calciatore, oggi 48enne, ha condiviso sui social un post per denunciare e arginare il gossip sulla sua vita sentimentale: “Siamo pronti a intraprendere un’azione legale contro queste menzogne e chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una fake news dolorosa. L'ex calciatore tedesco, Michael Ballack, è stato costretto a intervenire direttamente e a minacciare azioni legali per la diffusione di notizie mendaci sulla sua vita privata. Cosa è successo? Pochi giorni fa i media tedeschi hanno riferito che l'attuale compagna dell'ex centrocampista 48enne, Sophia Schneiderhan, sarebbe la ex fidanzata di Emilio Ballack, il figlio dell'ex giocatore morto nel 2021 all'età i 18 anni. Il gossip sulla relazione con la donna (di 25 anni più giovane di lui) lo ha toccato nel profondo, considerate le implicazioni emotive di una situazione del genere. Ecco perché, attraverso un post condiviso sui social, l'ex di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea ha spiegato perché si è sentito costretto a scrivere un messaggio pubblico.

"A causa delle recenti speculazioni dei media, mi sento costretto a fare la seguente precisazione – si legge nella nota di Ballack -: La mia compagna di vita, Sophia, non è né l'ex ragazza del mio figlio defunto né era sua amica. Siamo pronti a intraprendere un'azione legale contro queste menzogne e chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy".

Ballack ha divorziato dalla prima moglie nel 2012

Ballack ha divorziato dalla moglie Simone nel 2012. Oltre a Emilio, deceduto 3 anni fa, dalla loro unione nacquero altri due figli (Louis e Jordi). Nel 2022, dopo il tragico evento luttuoso che gli sconvolse la vita, l'ex nazionale tedesco – molto provato dal punto di vista psicologico – avrebbe iniziato a frequentare l'attuale compagna. Le cronache raccontano che Schneiderhan è figlia di un ortopedico abbastanza famoso in Germania e aveva conosciuto l'ex giocatore prima della morte del figlio. Quel dramma li avrebbe poco alla volta avvicinati fino alla nascita di una relazione divenuta "ufficiale" durante l'edizione dello stesso anno della Oktoberfest, quando la coppia venne fotografata a uno dei tavoli dell'evento. Poco dopo i due sarebbero venuti allo scoperto confermando il legame sentimentale.

Com'è morto Emilio Ballack, il tragico incidente in vacanza

Per Ballack (42 gol in 98 presenze con la maglia della Germania) la morte del figlio è una ferita che non s'è mai rimarginata del tutto. Emilio restò vittima di un incidente in moto in Portogallo, a Villas do Mar. La sciagura avvenne su un terreno nei pressi di una casa che suo padre aveva acquistato qualche tempo prima. Il ragazzo si trovava con tutta la famiglia in Portogallo ed era a bordo di uno squad: secondo la ricostruzione dell'accaduto fatta all'epoca, a causare il ribaltamento del mezzo sarebbero state le condizioni accidentate della strada secondaria percorsa dal giovane. Schiacciato dal peso del mezzo, Emilio non avrebbe avuto scampo.