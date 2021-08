Dramma per Michael Ballack: il figlio Emilio è morto a 18 anni in un incidente in quad A 18 anni ha perso la vita in un incidente in Portogallo Emilio Ballack, uno dei tre figli dell’ex centrocampista del Chelsea e della Germania Michael Ballack. Emilio Ballack, alle 2.10 di giovedì 5 agosto, è stato coinvolto in un incidente mentre era a bordo di in quad. Emilio era uno dei tre figli di Ballack.

A cura di Alessio Morra

Una notizia tragica arriva dal Portogallo, dove è morto in un incidente Emilio Ballack, figlio 18enne di Michael Ballack, ex calciatore che ha giocato per tanti anni con la nazionale della Germania ed è stato calciatore di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea. Emilio era uno dei tre figli che l'ex centrocampista aveva avuto dal matrimonio con Simone Lambe, gli altri sono Louis e Jordi.

Emilio Ballack ha perso la vita a 18 anni

L'incidente che è stato fatale a Emilio Ballack è avvenuto nelle prime ore di giovedì 5 agosto. Il ragazzo è stato vittima di un incidente mentre era a bordo di un quad non lontano dalla tenuta che il papà aveva comprato tanti anni fa in Portogallo. L'incidente è avvenuto a sud di Lisbona. Il ragazzo che aveva solo 18 anni è stato prontamente soccorso, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto Emilio Ballack dal quad, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. I dettagli dell'incidente non sono stati resi noti. Negli ultimi giorni Emilio Ballack sui social aveva postato diverse foto delle vacanze che stava trascorrendo in Portogallo.

Chi è Michael Ballack, l'ex calciatore di Germania e Chelsea

Michael Ballack è stato uno dei centrocampisti più forti della sua epoca. Un giocatore che è riuscito a combinare quantità e qualità. Ha segnato tanti gol, ha vinto parecchio, ha vestito 98 volte la maglia della nazionale della Germania, ma nonostante abbia giocato sempre ad alti livelli non è mai riuscito a vincere uno dei trofei maggiori. Con la Germania ha perso la finale degli Europei 2008 e soprattutto quella dei Mondiali 2002, che non giocò per una squalifica, mentre con il Chelsea sempre nel 2008 perse la finale di Champions League. In carriera ha vinto quattordici trofei (incluso lo storico titolo con il Kaiserslautern).