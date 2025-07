video suggerito

Morto Borja Gomez, il pilota coinvolto in un drammatico incidente a Magny Cours: aveva 20 anni A 20 anni è morto Borja Gomez, pilota spagnolo. Gomez è stato coinvolto in un incidente durante le prove sul circuito di Magny Cours della Stock 600. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa del 3 luglio 2025 è una giornata drammatica per il mondo dello sport. In mattinata è arrivata la notizia della morte di Diogo Jota, calciatore del Liverpool, il portoghese aveva solo 28 anni. Ora è giunta una notizia altrettanto triste dal mondo del motociclismo. Perché è morto all'età di 20 anni il pilota spagnolo Borja Gomez, che è rimasto coinvolto in un terrificante incidente che gli è costata la vita sul circuito di Magny Cours dove stava disputando dei test. Gomez ha perso il controllo della Honda ed è stato coinvolto in un incidente che ha coinvolto diversi piloti.

Fatale a Borja Gomez un incidente a Magny Cours

Sui social il suo team ha annunciato la notizia con questo comunicato: "È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Borja Gómez sul circuito di Magny-Cours in seguito a un grave incidente avvenuto durante la prima sessione di prove libere del Campionato Europeo Stock. Oltre al suo eccezionale talento come pilota, ricorderemo Borja come la persona meravigliosa che era. La sua gentilezza e il suo sorriso vivranno per sempre. Lo porteremo sempre nei nostri cuori. A nome di tutto il team Laglisse, porgiamo le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Ti amiamo, Borja. Riposa in pace".

La carriera di Borja Gomez

Aveva vent'anni, li aveva compiuti qualche mese fa. Borja Gomez era spagnolo e correva sia nella Stock600 nel Junior GP e nel campionato spagnolo Superbike, al suo attivo, però, aveva anche la partecipazione al Mondiale Moto 2 con il team Fantic, il suo miglior risultato era stato il dodicesimo posto a Valencia. In passato aveva corso anche nel Mondiale Supersport. Gomez era al comando della classifica sia in Stock600 nel Junior GP che nel campionato spagnolo Superbike.