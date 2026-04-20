Il video del grave incidente al Rally Sudamericano: auto travolge gli spettatori a Cordoba, un morto

Tragedia al Rally Sudamericano a Cordoba: un’auto perde il controllo ad alta velocità, si ribalta e travolge la folla a bordo strada. Morto un ragazzo di 25 anni, ferite una madre e la figlia. Competizione annullata.

Un'auto che prende letteralmente il volo e finisce per travolgere gli spettatori presenti vicino alla strada. Il mondo dei motori è sotto shock per la tragedia verificatasi durante il Rally Sudamericano a Cordoba nella giornata di domenica. Nel corso della gara in programma a Mina Clavero, un uomo è morto e diverse persone sono rimaste ferite dopo un grave incidente che ha portato all'inevitabile sospensione del programma.

Tremendo incidente nel Rally Argentina, auto vola tra folla

La Volkswagen Polo guidata dai paraguaiani Didier Arias e Héctor Núñez, in occasione di una curva affrontata ad alta velocità, ha perso aderenza e ha quasi preso letteralmente il volo, cappottandosi a più riprese. Il mezzo, fuori controllo, è uscito di pista finendo nella zona occupata dagli spettatori. Questi ultimi erano presenti a bordo strada in modo disordinato e non su appositi spalti.

Un morto e diversi feriti

In pochi secondi si è scatenato l'inferno con un fuggi fuggi generale mentre l'auto piombava fuori strada. Alla fine la folle corsa della Volkswagen è finita in un fosso, con le squadre di emergenza prontamente intervenute per cercare di portare le prime cure ai feriti. Il bollettino ufficiale parlava di tre feriti: due adulti e una ragazza minorenne. Dopo il trasporto in ospedale, purtroppo, sono arrivate brutte notizie: un uomo di 25 anni è deceduto a seguito delle gravi lesioni interne riportate nell'incidente. Tra i feriti, una donna di 40 anni ha riportato la frattura di una caviglia, con le immagini che mostrano il suo fortunato tentativo di mettere in salvo la figlia, che ha riportato solo lievi contusioni. Quasi illesi i piloti, che hanno riportato solo piccole ferite.

Vista la gravità dell'accaduto, l'organizzazione ha deciso di annullare definitivamente la competizione. Inoltre, è stato istituito un comitato di crisi composto da diverse aree operative dell'evento, con l'obiettivo di coordinare l'assistenza alle persone coinvolte e portare avanti le indagini sulle dinamiche dell'incidente. Ci si interroga sulle condizioni in cui si svolgono queste gare, con i settori esterni delle curve che non sono aperti al pubblico per il pericolo che comportano. Nonostante questo però molti appassionati vi si piazzano ugualmente alla ricerca di una visuale migliore, aumentando così il rischio in caso di eventuali uscite di strada.