Riccardo Fuso è morto a 39 anni a Vallelunga: tragico incidente durante le prove libere in pista

Il motociclista romano Riccardo Fuso è morto a 39 anni dopo un incidente durante le prove libere sul circuito di Vallelunga. Indagini in corso.

Riccardo Fuso è morto a 39 anni dopo un incidente avvenuto sul circuito di Vallelunga, alle porte di Roma, durante una sessione di prove libere in moto. Il motociclista romano, tesserato FMI e membro del Moto Club Centauri Roma, è deceduto in seguito alle conseguenze di una caduta in pista. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 2 giugno.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, Fuso avrebbe perso il controllo della sua moto per cause non ancora accertate. Il mezzo avrebbe poi urtato la moto che lo precedeva, provocando la caduta del 39enne. L'impatto è stato molto violento e non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La dinamica dell'incidente a Vallelunga

L'incidente è avvenuto durante una sessione di prove libere sul tracciato laziale. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Bracciano, intervenuti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta.

La salma di Riccardo Fuso è stata trasferita al Policlinico Gemelli di Roma, dove potrebbe essere effettuata l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. Al momento restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto e l'esatta sequenza dell'impatto con il mezzo che si trovava davanti a lui.

Chi era Riccardo Fuso

Riccardo Fuso era un motociclista romano molto conosciuto nell'ambiente delle due ruote della Capitale. La Federazione Motociclistica Italiana lo ha ricordato come un appassionato di motori, tesserato FMI e membro del Moto Club Centauri Roma, sottolineando il suo legame con la comunità motociclistica capitolina.

Dopo la notizia della morte sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da amici, associazioni e Moto Club con cui Fuso aveva condiviso esperienze e iniziative. La FMI, attraverso il presidente Giovanni Copioli, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del 39enne.

La morte di Riccardo Fuso arriva a poche settimane da un altro incidente mortale avvenuto sempre a Vallelunga: il 16 maggio aveva perso la vita Dimitri Tempesti, 60 anni, durante le qualifiche del Trofeo RR Cup nel weekend della Coppa Italia Velocità. Un precedente che rende ancora più pesante il clima attorno al circuito romano, ora nuovamente segnato da una tragedia in pista.