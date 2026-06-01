Rick Treadway è morto a 56 anni: l’ex pilota IndyCar vittima di un tragico incidente in moto

Rick Treadway è morto a 56 anni in un incidente in moto. L’ex pilota IndyCar, figlio del fondatore del team Treadway, aveva corso la 500 Miglia di Indianapolis nel 2002.

Rick Treadway è morto a 56 anni. L'ex pilota statunitense, noto soprattutto per la sua partecipazione alla 500 Miglia di Indianapolis e per il legame della sua famiglia con la storia della IndyCar, ha perso la vita il 30 maggio in un incidente in moto. A confermare la notizia è stato l'Indianapolis Motor Speedway, che ha ricordato il pilota dell'Indiana e la sua breve ma significativa parentesi nel massimo campionato americano a ruote scoperte.

Sulla dinamica dell'incidente, al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali. La comunicazione arrivata dagli Stati Uniti parla genericamente di un "incidente in moto", senza indicare circostanze, luogo esatto o eventuali altri mezzi coinvolti. La notizia ha comunque colpito il mondo del motorsport americano, dove il nome Treadway resta legato soprattutto alla tradizione di Indianapolis.

La carriera di Rick Treadway in IndyCar e alla 500 Miglia di Indianapolis

Il momento più importante della carriera di Rick Treadway arrivò nel 2002, quando prese parte alla Indy 500, la corsa simbolo dell'automobilismo statunitense. In quella edizione partì dalla 17ª posizione con la G Force/Chevrolet del team di famiglia e chiuse 29°. La sua gara finì al giro 90, dopo un incidente alla curva 3 nel quale rimase coinvolto anche Tony Kanaan.

Quella partecipazione rimase il punto più alto della sua esperienza in IndyCar. Treadway disputò complessivamente 11 gare tra il 2001 e il 2002, correndo per Treadway-Hubbard Racing e Treadway Racing, le squadre riconducibili al padre Fred. Il debutto arrivò nel 2001 al Kentucky Speedway, mentre l'ultima presenza fu nel 2002 al Texas Motor Speedway. Il miglior risultato fu un quinto posto ottenuto proprio in Texas nel finale della stagione 2001.

Il suo cognome, però, aveva già un peso specifico nel paddock americano. Rick era infatti figlio di Fred Treadway, proprietario del team che nel 1997 vinse la 500 Miglia di Indianapolis con Arie Luyendyk. Nel 2002 Rick corse proprio accanto al due volte vincitore della Indy 500, in quella che rimane la pagina più importante della sua carriera sportiva.

Prima dell'approdo nella IndyCar, Treadway aveva gareggiato in Formula 2000, nelle serie americane su ovali corti e in campionati come USAC Silver Crown e National Midget Series, oltre che in competizioni SCCA. Dopo il ritiro dalle corse aveva lavorato nello sviluppo commerciale ed era diventato anche pilota commerciale e istruttore certificato dalla Federal Aviation Administration.