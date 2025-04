video suggerito

Jorge Bolano morto a 47 anni: l'ex di Parma e Sampdoria colpito da un malore durante una festa Jorge Bolano ex calciatore che ha vestito in Italia le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena è morto in Colombia a 47 anni.

A cura di Marco Beltrami

Jorge Bolano è morto a 47 anni. L'ex nazionale colombiano con un passato in Italia con le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena ha perso la vita per le conseguenze di un malore accusato durante una festa in famiglia. La notizia è stata diffusa in diretta TV durante una partita di calcio tra Junior-Medellín sul canale Win Sports su "El Metro", e in poche ore ha fatto il giro del mondo. Il figlio d'arte, dopo l'avventura da calciatore è rimasto nel giro del pallone, lavorando sia in ambito giovanile e sia come commentatore.

Bolano colpito da infarto durante una festa in famiglia

A quanto pare Bolano è deceduto per le conseguenze di un duplice infarto. Il primo attacco cardiaco lo avrebbe colpito mentre si trovava con i suoi parenti, in occasione delle celebrazioni per un compleanno. Improvvisamente l'ex calciatore si è sentito male necessitando di soccorsi. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, visto che quando è stato trasportato in clinica è arrivato un altro malore che ha reso vani i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Chi era Jorge Bolano e la carriera in Serie A

Bolano godeva di grande considerazione in patria per la sua carriera all’estero. Cresciuto in patria con la maglia dell’Atletico Junior con cui si è tolto numerose soddisfazioni, nel 1999 approdò al Parma. Tre le stagioni in Emilia, prima di vestire la casacca in prestito della Sampdoria in Serie B. Un’esperienza sfortunata visto che un infortunio gli impedì di scendere in campo. Poi il ritorno al Parma, il nuovo passaggio a titolo temporaneo al Lecce e la permanenza in gialloblu dal 2004 al 2007. A seguire due anni al Modena e il ritorno in patria. 36 le presenze con la nazionale della Colombia con all’attivo una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia con il Parma, oltre a due titoli colombiani.

Centrocampista di movimento, Bolano si mise in mostra soprattutto per il suo piglio e il suo dinamismo. Purtroppo la sua carriera ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici. Dopo il ritiro si è dedicato alla panchina, con l'esperienza da allenatore in seconda all'Uniautónoma FC e poi da guida tecnica al Real Frontera Sport Club nella Seconda Divisione venezuelana. Nel 2022 è diventato l'allenatore della nazionale colombiana Under-17 per poi iniziare una carriera da commentatore sportivo per il canale Win Sports.