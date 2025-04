video suggerito

Thomas Commisso morto a 41 anni: l'ex talento dell'Hockey che aveva disputato anche un Mondiale L'Hockey italiano piange la morte di Thomas Commisso a soli 41 anni. L'ex portiere aveva lasciato un segno indelebile sia su ghiaccio che inline.

A cura di Marco Beltrami

Giorno triste per l'hockey italiano. È morto a soli 41 anni Thomas Commisso ex portiere sia di hockey su ghiaccio che inline. La notizia è stata resa di dominio pubblico dai tanti club in cui, questo giocatore di grande talento ha militato nel corso della sua carriera. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul decesso, con la famiglia che per ora si è chiusa nel silenzio.

Chi era Thomas Commisso, ex talento dell'Hockey

Una carriera importante per questo ragazzo con la grande passione dell'hockey. Sin dalla giovanissima età infatti Commisso si è contraddistinto per un grande talento che gli ha permesso di conquistare la stima, sia in "campo" che fuori, da parte di compagni di squadra, avversari e addetti ai lavori. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole e le squadre che lo hanno visto protagonista non hanno perso tempo per diramare subito comunicati ufficiali di cordoglio e celebrativi.

Una carriera importante la sua iniziata con l’hockey sul ghiaccio e proseguita poi dal 2014 nell’hockey inline. In questa disciplina ha avuto la possibilità di vestire anche la maglia della nazionale disputando anche un Mondiale. Al suo attivo anche un cambio di ruolo: da portiere ad attaccante. I principali successi della sua carriera sono stati la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana conquistati con il Bolzano.

Il cordoglio delle squadre in cui ha militato

"Quest’oggi ci è giunta una di quelle notizie che mai vorresti ricevere. Affranti da questa tragica notizia ci stringiamo vicini alla sua famiglia a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze". Questo il post dei tifosi dell'HCB Bolzano che non hanno mai dimenticato Commisso. L’HCB Alto Adige Alperia lo ha ricordato così: "Thomas, dopo le giovanili in maglia biancorossa, aveva esordito in prima squadra, con cui ha giocato un totale di 30 partite tra il 2002 e il 2013. Da backup dei Foxes ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Tutta la società si stringe alla famiglia in un sincero abbraccio in questo momento di grande dolore".