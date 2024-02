Miriam Leone torna ad allenarsi: gli esercizi post parto dell’attrice L’ex Miss Italia ha dato alla luce un mese fa il piccolo Orlando, ora inizierà a rimettersi in forma ma sarà una cosa graduale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Miriam Leone è pronta a tornare a fare attività fisica dopo il parto. L'attrice è diventata mamma, lo scorso dicembre e ha dato alla luce il piccolo Orlando, avuto con il marito Paolo Carullo, e si sta godendo questo primo periodo con il neonato. Dopo essere tornata a casa dall'ospedale ha condiviso alcuni momenti della vita da neomamma, mostrando i regali ricevuti e ringraziando di tutto l'affetto dimostrato. Rimettersi in forma, per ora, non sembrava essere la priorità dell'ex Miss Italia che si è mostrata al naturale "imperfetta e innamorata", in alcuni scatti che la ritraevano senza make-up. Ma ha anche trovato il tempo per dedicarsi a se stessa, l'impegno che un figlio richiede non le ha impedito di ritagliarsi un momento per truccarsi e sfoggiare un paio di orecchini scintillanti, per stare a casa.

L'allenamento post parto di Miriam Leone

Orlando ha ormai 1 mese e nelle ultime ore Miriam Leone ha condiviso con i suoi follower la decisione di ricominciare a praticare attività fisica. "Sto piano piano, iniziando a pensare di rimettermi in forma (anche se la mia nuova forma è di madre) dopo il parto", scrive l'attrice sul suo profilo Instagram e spiega quale sarà il suo programma per i prossimi mesi. Al momento si è concessa un massaggio drenante ma "dalla prossima settimana posso riprendere ad allenarmi, inizierò con un po' di yoga e pilates". L'attrice siciliana ha spiegato di sentire il bisogno di un approccio dolce per permettere al suo corpo di recuperare la flessibilità. Un percorso tranquillo, quindi, quello desiderato da Miriam Leone che specifica che la sua scelta non è dettata da una questione puramente estetica, ma è una questione di benessere generale. "Importantissimo per la nostra salute", scrive.

