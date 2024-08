video suggerito

Miriam Leone, il costume bianco per l’estate 2024 è a forma di conchiglia Miriam Leone si sta godendo la sua prima estate da mamma. L’attrice ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono in piscina più serena e sorridente che mai mentre sfoggia un bikini a forma di conchiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone

Per Miriam Leone questa sarà sicuramente un'estate da ricordare. L'attrice, diventata mamma per la prima volta lo scorso 29 dicembre, si gode il figlio Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo. "Prima estate con O", ha scritto su Instagram al fianco di una serie di scatti che la ritraggono in piscina. Poche settimane fa aveva condiviso di un'altra foto in costume, scattata al mare alle 7 del mattino: in quel caso aveva scelto un tradizionale costume intero total black con scollo profondo sulla schiena, mentre stavolta opta per un bikini bianco con il top a forma di conchiglia decisamente originale. Dopo il parto Leone ha più volte sottolineato come non stia cercando di tornare in forma, quanto piuttosto di trovare una nuova forma, abbracciando il suo corpo e rispettando le sue nuove esigenze: "Tornerò me mille e mille volte ancora, tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa grata per averci provato", aveva scritto sui social media. Per questo, nella sua prima estate da mamma, l'attrice si gode le nuove emozioni, mostrando come il corpo di una donna diventata madre pochi mesi fa cambi e muti dolcemente.

Il bikini a conchiglia di Miriam Leone

Per una giornata estiva, Miriam Leone opta per un bikini total white davvero originale. Se il bianco è uno dei colori must anche dell'estate 2024, l'attrice sfoggia un modello con slip a vita alta e il top a forma di conchiglia: una rivisitazione davvero originale del tradizionale due pezzi bianco che mette in risalto in décolléte e l'abbronzatura estiva.

Miriam Leone con il bikini a forma di conchiglia

Miriam Leone ha scelto un modello del brand Adriana Degreas, che prende il nome dalla designer brasiliana che l'ha ideato. Si tratta di un marchio che realizza capi beachwear adatti per la stagione estiva e ovviamente costumi di ogni tipo. Il modello indossato dall'attrice è il Bikini La Mer Coquillage a vita alta color bianco ottico, che viene venduto a 450 euro sui principali siti di e-commerce. Un tocco davvero chic per la stagione estiva.

Miriam Leone in Adriana Degreas