Miriam Leone, la prima estate da mamma è minimal col costume total black

A cura di Valeria Paglionico

Le ferie si avvicinano un po' per tutti e i social cominciano a essere invasi da foto di panorami da sogno e video realizzati sullo sfondo di meravigliose spiagge esotiche. Le star, in particolare, hanno già dato il via alle vacanze da diverse settimane, scatenando l'invidia di coloro che si trovano ancora alle prese con gli ultimi giorno di lavoro. Miriam Leone è tra loro ma, a differenza di molte colleghe, si serve di Instagram sporadicamente, documentando solo alcuni dettagli delle sue giornate all'insegna del relax. Dopo essere apparsa irriconoscibile con degli inediti occhiali da vista, nelle ultime ore ha rivelato il look balneare scelto per la mattinata al mare: ecco la foto.

Miriam Leone al mare col piccolo Orlando

Per Miriam Leone l'estate 2024 è decisamente più speciale di quelle degli scorsi anni, il motivo? È la prima volta che trascorre le vacanze col piccolo Orlando, il figlio nato dal matrimonio con Paolo Carullo nato negli ultimi giorni di dicembre. Così come tutte le mamme di bimbi neonati, anche lei ha dovuto modificare drasticamente la routine balneare e lo ha rivelato con un post realizzato ad hoc mentre si gode un tuffo nel meraviglioso mare della Sicilia, la sua terra natale. Nella didascalia ha scritto: "Il bagno alle 7 del mattino o con un bebè in casa o dopo aver fatto serata. Indovina quale?". Alla didascalia ha poi aggiunto diversi hashtag tra cui #mylifewithO e #lanostraprimaestate, portando l'attenzione sul piccolo che ha riempito la sua vita d'amore (e di cambiamenti).

Il look da mare di Miriam Leone

Niente micro bikini, due pezzi floreali o reggiseni trendy da portare incrociati sui fianchi, Miriam Leone per la sua prima estate da mamma ha puntato sullo stile minimal. Nella foto sullo sfondo del mare siciliano è apparsa di spalle con indosso un costume intero total black, un modello basic non troppo sgambato, con le spalline doppie e una maxi scollatura sulla schiena. Capelli sciolti che le cadono sulle spalle, viso senza neppure un filo di trucco e sguardo rivolto verso l'orizzonte: Miriam è riuscita a distinguersi ancora una volta per semplicità, dando prova del fatto che non servono particolari artifici per essere eleganti e chic in vacanza.

