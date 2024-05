video suggerito

Cate Blanchett illumina il Festival del cinema di Cannes 2024 con un abito tempestato di strass L’attrice australiana ha sfilato sulla Croisette della città in Costa Azzurra con una mise scintillante. Chi ha firmato l’elegante vestito sfoggiato da Cate Blanchett. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cate Blanchett in Louis Vuitton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cate Blanchett conquista il Festival del cinema di Cannes con un abito dorato. L'attrice australiana ha percorso il red carpet per la premiere del film Rumors, diretto da Guy Maddin e fuori dalla competizione cinematografica. La Corisette ha visto sul tappeto rosso inaugurale attrici come Jane Fonda e Meryl Streep, a cui è stato consegnato un premio alla carriera.

Durante la seconda serata, l'attenzione è stata monopolizzata da Anya Taylor Joy e Naomi Campbell, che ha sfilato con un vestito Chanel vintage, indossato dalla modella anche nel 1999. Arrivano poi venerdì Eva Longoria, Demi Moore ed Emma Stone, che recita in Kinds of Kindness, film in lizza per la Palma d'Oro. Il red carpet di sabato sera, invece, ha visto brillare la celebre Cate Blanchett, sempre sofisticata e impeccabile.

Cate Blanchett in Louis Vuitton

Il vestito dorato di Cate Blanchett

L'attrice per l'occasione ha scelto di indossare un vestito lungo tempestato di strass creato su misura e firmato Louis Vuitton. I capo è caratterizzato da una gonna lunga e aderente che si conclude con uno strascico, mentre il pezzo sopra era un bustino ampio e drappeggiato nella congiuntura con la parte inferiore, le spalle larghe sono decorate dall'applicazione di cristalli lungo le cuciture.

Cate Blanchett in Louis Vuitton

Il vestito è interamente ricoperto di pailettes dorate che conferisco al look un allure magica e sofisticata. Dalla lunga gonna spuntano un paio di scarpe a punta dello stesso colore del resto della mise, mentre per mettere in risalto il look l'attrice ha sfoggiato un'acconciatura raccolta, che metteva in mostra un paio di orecchini di brillanti.

Il trucco è sui toni del nude, un classico di Cate Blanchett che non ha mai scelto make-up marcati, preferendo un look naturale e acqua e sapone, in linea con il suo stile.