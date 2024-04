Come riconoscere i capi e gli accessori contraffatti ed essere sicuri di acquistare articoli originali

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Il problema di capi d'abbigliamento e accessori contraffatti è un fenomeno diffuso. Soprattutto con l'incremento del commercio online, capire se i pezzi che si vanno ad acquistare siano originali o meno risulta sempre più difficile ed è comune cadere in errore. Qualche settimana fa la Guardia di Finanza ha fatto incursione in un negozio di abbigliamento sportivo a Benevento, sequestrando oltre 200 capi risultati contraffatti. Inoltre, negli ultimi mesi, si sono verificati diversi episodi di vendita di abbigliamento falso, a cominciare dalle dirette streaming sui social network, dove pezzi che imitavano quelli di marchi di lusso venivano proposti a prezzi ribassati; mentre a gennaio le Fiamme Gialle hanno confiscato un carico di tremila prodotti contraffatti nei pressi Milano. La vendita di capi contraffatti è illegale ai sensi del codice penale, mentre l'acquisto di merce falsa costituisce un illecito amministrativo, punti con una sanzione pecuniaria che può andare da 1000 a 7mila euro. Ma come fare per distinguere un prodotto originale da una copia?

Non farsi ingannare dal prezzo

Il primo trucco per non incappare in capi e accessori contraffatti è quello di guardare il prezzo di vendita. Gli oggetti griffati raramente raggiungono un prezzo molto più basso di quello iniziale, anche quando vengono venduti sul mercato di second hand difficilmente verranno proposti estremamente scontati, quindi meglio farci attenzione. Potrebbe certo capitare che qualcuno sottostimi il suo pezzo d'archivio, ma è molto raro, quindi, a meno che non si tratti di svendite organizzate direttamente dal brand, non farsi ingannare dall'affare.

Fare attenzione al packaging

Tra le cose da osservare c'è sicuramente la confezione. Capi e accessori di lusso non vengono mai venduti senza la loro scatola e la dust bag di tessuto, diffidare quindi dai pezzi che ne sono privi. Se state comprando all'usato è meglio accertarsi che l'oggetto sia anche fornito del suo packaging originale, e se ne è sprovvisto chiedere al venditore delle prove per assicurarsi che non sia falso.

Esaminare le cuciture dell'articolo

Se si sospetta che il pezzo acquistato potrebbe essere contraffatto è bene analizzare il prodotto nella sua manifattura. Osservare con attenzione le cuciture e le parti incollate, un capo o un accessorio originale, in genere, dovrebbe essere molto curato. Quindi pezzi sfilacciati o con sbavature di colla dovrebbero insospettire. Un buon modo per capire se si è davanti a un pezzo falso è anche controllare la zip, che dovrebbe chiudersi con facilità, nel caso dovesse incepparsi, è probabile che il pezzo non sia originale.

Fare le domande necessarie

Nel corso di una trattativa per l'acquisto di un prodotto di seconda mano è importante porre le giuste domande. Non lasciarsi quindi intimorire dal venditore e chiedere, ad esempio, dove ha comprato il pezzo che sta vendendo; importante anche chiedere foto e ricevute. Grazie alle immagini ci si potrà anche rivolgere ad alcuni servizi online che aiutano a capire se si sta acquistando un capo o un accessorio originale.

Esaminare le dimensioni del logo

Osservare attentamente il logo quando si è in dubbio sull'originalità del pezzo. Negli ultimi anni le tecniche di falsificazione dei loghi si sono perfezionate e può essere molto complicato capire se possa essere stato contraffatti, in genere le regole per capirlo sono quelle di guardare le sue dimensioni, i caratteri e i bordi delle scritte.

Osservare l'etichetta

Anche l'etichetta è un dettaglio rivelatore dell'autenticità del prodotto, e proprio per questo motivo i produttori di pezzi contraffatti sono diventati molto abili a riprodurre quelle originali. Il fatto questa sia sfocata o rovinata potrebbe essere un dettaglio rivelatore sull'origine dell'oggetto; per quanto riguarda i capi d'abbigliamento, invece, è bene osservare anche i simboli di lavaggio. Ultimamente i marchi di lusso hanno anche inserito nell'etichetta dei propri pezzi un QR Code univoco e irriproducibile che, se inquadrato, rimanda al sito internet del brand e ne certifica l'origine.

Esaminare il peso e il tessuto dell'articolo

La qualità di un prodotto si può capire anche dal peso. Per realizzare prodotti falsi in genere si utilizzano materiali di bassa qualità ed economici che non vanno a riprodurre le esatte sensazioni che si hanno toccando un prodotto griffato. Affidarsi quindi al tatto e prenderlo in mano per sentirne il peso, che in caso di pezzo falso, potrebbe essere troppo leggero.