video suggerito

Blitz nel noto negozio di abbigliamento sportivo: tute, giacche e canotte NBA sono tutte false, maxi sequestro Blitz della Guardia di Finanza in un noto negozio di abbigliamento sportivo a Benevento: i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 200 capi, risultati tutti contraffatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha portato al sequestro di oltre 200 capi di abbigliamento, risultati tutti contraffatti, il blitz della Guardia di Finanza in un noto negozio di articoli sportivi – afferente a una nota catena – a Benevento. I militari delle Fiamme Gialle del Gruppo Benevento, nell'ambito di un'attività volta al contrasto della commercializzazioni di prodotti contraffatti, hanno controllato il negozio di abbigliamento sportivo, scoprendo la presenza di falsi prodotti di noti brand.

Nella fattispecie, i finanzieri hanno sequestrato 100 tute contraffatte riconducibili al marchio Emporio Armani 7, ulteriori 40 tute e canotte contraffatte recanti i marchi delle squadre di basket americano NBA dei Los Angeles Lakers e dei Chicago Bulls, e circa 60 giubbotti dei marchi Stone Island e North Face. Al termine delle operazioni, il proprietario dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Procura di Benevento per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione; sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire alla provenienza della merce contraffatta.

Come riconoscere i capi di abbigliamento falsi

Nel caso specifico, i capi di abbigliamento contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza a Benevento recavano marchi e loghi che, per grafica e dimensioni, erano del tutto somiglianti a quelli originali e si differenziavano soltanto per alcuni dettagli, che avrebbero comunque potuto indurre in errore il consumatore.