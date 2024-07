video suggerito

Omicidio di Benevento, vittima decapitata con un’ascia: il fratello trovato con la sua testa tra le mani Il corpo della vittima ritrovato in casa, steso su un letto. Il fratello portato in carcere a Benevento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

È stato ucciso e decapitato con un'ascia Annibale Miarelli, il pensionato di 65 anni, vittima dell'omicidio a Pannarano, comune della provincia di Benevento, avvenuto nella tarda serata di ieri, a quanto apprende Fanpage.it. Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri della stazione di Montesarchio hanno trovato il fratello 57enne Benito, autore del delitto, con la testa del fratello tra le mani. L'uomo era in evidente stato confusionale e non ha saputo fornire spiegazioni. Il corpo di Annibale, invece, straziato dai colpi era in casa, adagiato sul letto. I carabinieri, guidati dal Comandante Virginia Coni, hanno ritrovato l'arma del delitto, un'ascia, come detto, utilizzata per uccidere l'uomo.

Il corpo della vittima ritrovato sul letto

Al momento, non si conoscono le motivazioni del gesto, sulle quali sono aperte le indagini. Dall'ispezione esterna del medico legale non è stato possibile stabilire quanti colpi siano stati inferti. Bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia per stabilirlo. L'esame autoptico si terrà nei prossimi giorni. L'omicidio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione. In casa non c'era nessun altro. I vicini si sarebbero resi conto solo dopo di quanto accaduto. Il 57enne non si è mai barricato in casa. Anzi, è stato proprio lui a contattare le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono intervenuti perché l'autore del reato era rimasto fuori casa, per consentire ai carabinieri di poter entrare nell'appartamento per esaminare la scena del delitto. Il corpo della vittima era sul letto. Non si esclude che possa essere stato ucciso mentre dormiva.

L'omicida ritrovato con la testa del fratello tra le mani

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l'uomo non è stato in grado di riferire molto, essendo in evidente stato confusionale. Quando è stato ritrovato dalla pattuglia, aveva la testa del fratello tra le mani. Ad una prima indagine, non risulterebbero problemi psichici pregressi accertati. Da verificare anche l'ipotesi della lite finita male. Quando sono entrati nell'appartamento, la casa non sembrava particolarmente a soqquadro e non sarebbero stati ritrovati segni di colluttazione. Il corpo di Annibale era steso sul letto. Pannarano è un piccolo paese della zona di Montesarchio. Le abitazioni si concentrano tutte nella stessa zona. La casa di via Piano non è in centro, ma nemmeno in aperta campagna. Il 57enne, interrogato dal pm di turno, avrebbe ammesso le sue responsabilità. È stato condotto in carcere a Benevento.