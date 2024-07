video suggerito

Uccide il fratello, lo decapita e getta la testa dal balcone: orrore nel Beneventano Il brutale omicidio a Pannarano, in provincia Benevento. Il 59enne si è poi consegnato ai carabinieri che indagano su quanto avvenuto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uccide il fratello a coltellate, lo decapita e lancia la testa dal balcone di casa. Poi chiama i carabinieri e si consegna. È quanto sarebbe avvenuto a Pannarano, in provincia di Benevento, in Campania, nella serata di ieri, mercoledì 3 luglio 2024. L'uomo di 59 anni è stato interrogato tutta la notte, per essere poi trasferito nel carcere di Benevento. La vittima è il fratello di 65 anni. I due, secondo le prime ricostruzioni, vivevano insieme nella stessa casa. Al momento non si conoscono le motivazioni della terribile aggressione, i cui contorni restano ancora tutti da chiarire. Sulla vicenda indagano i carabinieri del capoluogo sannita, che stanno interrogando parenti e conoscenti dei due fratelli. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente del fratricidio.

Il delitto a Pannarano, in via Piano: indagano i carabinieri

Il delitto, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe consumato nella tarda serata di ieri, nella casa di famiglia che si trova in via Piano a Pannarano, dove i due fratelli abitavano insieme. Il 59enne subito dopo ha chiamato i carabinieri per denunciare i e raccontare quanto avvenuto. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni vicini, secondo le prime informazioni. Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte la scena raccapricciante. Il corpo senza vita del 65enne era stato straziato da numerose coltellate e decapitato. Il 59enne, secondo quanto si è appreso, si sarebbe consegnato senza fare resistenza. L'uomo è stato interrogato per tutta la notte dagli investigatori, prima di essere trasferito nel carcere di Benevento alle prime luci dell'alba.