Calci e pugni alla moglie sin dalla prima notte di nozze: 47enne allontanato da casa Accade a Benevento, dove i carabinieri hanno applicato al 47enne anche il divieto di avvicinarsi alla moglie e il braccialetto elettronico.

A cura di Valerio Papadia

Anche il giorno più bello, quello del matrimonio, si è trasformato in un incubo per una donna di Benevento, picchiata e vessata psicologicamente dal marito sin dalla prima notte di nozze. Un incubo finito nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 giugno, quando i carabinieri, su disposizione della Procura di Benevento, hanno applicato nei confronti dell'uomo, un 47enne napoletano, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con conseguente applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dai magistrati beneventani, ha preso il via dopo la querela sporta dalla donna, che ha raccontato ai militari dell'Arma come il marito, sin dalla prima notte di nozze, l'avesse sottoposta a un regime di vita vessatorio, aggredendola fisicamente con calci e pugni, offendendola e minacciandola di morte. Le parole della donna venivano corroborate anche dalle dichiarazioni rese dai genitori e dalle sorelle, che in più di una occasione avevano notato dei lividi sul corpo della malcapitata.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, nel corso dell'ennesima aggressione, la donna era stata scaraventata sul letto dal 47enne, che l'aveva colpita con calci e pugni. In quella occasione, la donna aveva riportato un vistoso ematoma sul braccio, refertato poi anche dai medici del Pronto Soccorso.