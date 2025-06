video suggerito

Tenta di accoltellare l'autista di un'ambulanza, poi lancia una bottiglia contro il parabrezza: paura a Chiaiano L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, come denunciato dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", nel quartiere della periferia Nord di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

L’ambulanza presa d’assalto a Chiaiano (Foto: Nessuno tocchi Ippocrate)

Momenti di paura nella serata di ieri, martedì 24 giugno, a Chiaiano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: un uomo ha tentato di accoltellare l'autista di un'ambulanza, danneggiando poi il mezzo. A raccontare quanto accaduto, sui social, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che spesso si trova a denunciare aggressioni al personale sanitario. Stando a quanto scrive l'associazione, l'ambulanza del 118, dopo aver portato a termine un intervento, si trovava in via Camillo Guerra, quando uno sconosciuto si è avvicinato al finestrino dal lato del guidatore e ha tentato di accoltellarlo; il conducente è riuscito ad evitare il fendente soltanto innestando la marcia e allontanandosi.

Quando, dopo l'inversione, l'ambulanza è passata nuovamente davanti al soggetto, questi ha scagliato una bottiglia di birra contro il parabrezza del mezzo di soccorso, mandandolo in frantumi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno raccolto la denuncia dell'equipaggio del 118 e hanno avviato le indagini per identificare il soggetto responsabile dell'aggressione. "Ancora una volta, operatori del 118 finiscono nel mirino della violenza gratuita durante il proprio servizio. Cresce l’allarme per la sicurezza degli equipaggi, sempre più spesso vittime di aggressioni anche nei contesti meno prevedibili" scrive l'associazione.